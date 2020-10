Hannover

Die Polizei in Niedersachsen wird die Beschränkungen des öffentlichen Lebens durch den Teil-Lockdown ab Montag streng kontrollieren. Das kündigte Innenminister Boris Pistorius am Freitag vor der Landtagssitzung zur Corona-Pandemie an. „Die Polizei wird sichtbar sein und gründlich kontrollieren – mögliche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten werden dabei konsequent verfolgt“, sagte der SPD-Politiker.

Kontrollen im ganzen Land

Laut Pistorius bereitet sich die Polizei im ganzen Land darauf vor, die Kontrollmaßnahmen noch einmal zu intensivieren. Dabei würden Schwerpunkte auf Kontrollen an Örtlichkeiten und Einrichtungen gelegt, an denen es zuletzt regelmäßig Verstöße gegen die Verordnungen und Allgemeinverfügungen gegeben habe. Außerdem gebe es enge Absprachen mit den Kommunen, um deren Kontrollen effektiv zu begleiten. Auch die Bereitschaftspolizei soll dafür eingesetzt werden.

Man ziehe wie schon im Frühjahr auch jetzt wieder Kräfte zusammen, „um mit erhöhter Präsenz die konsequente Durchsetzung der Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus zu unterstützen“, sagte Pistorius. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten würden dabei konsequent verfolgt. Pistorius: „Ich fordere die Bevölkerung dringend dazu auf, den Anweisungen der Polizei zu folgen.“

Weil gibt Regierungserklärung ab

Der Landtag will am Nachmittag über die umstrittenen Beschlüsse von Bund und Ländern zur Eindämmung der Pandemie debattieren. Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat dazu eine Regierungserklärung angekündigt. Es wird mit heftiger Kritik der Opposition gegen einzelne Maßnahmen gerechnet. Die Grünen forderten am Freitagmorgen die Einrichtung eines Pandemierates, der die Landesregierung und den Landtag bei allen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft beraten soll.

Wieder 1550 Neuinfektionen in Niedersachsen am Freitag

Unterdessen vermeldet das Gesundheitsministerium am Freitag mit 1550 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen weiteren Höchststand in Niedersachsen. In der Region Hannover waren es demnach 231 zusätzliche Ansteckungen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt in Niedersachsen jetzt bei rund 80 Infektionen pro 100 000 Einwohner.

