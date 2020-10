Hannover

Große Erleichterung herrscht in Niedersachsen über die Einigung im zähen Tarifstreit für die Bundesbeamten und die Beschäftigten bei den Kommunen. „Gut, dass wir den Abschluss jetzt hinbekommen haben und wir damit Ruhe und Planungssicherheit bekommen“, sagte am Sonntag Lüneburgs Oberbürgermeister Horst Mädge der HAZ. Der Sozialdemokrat Mädge war neben Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite.

Berührt sind von dem in Potsdam erreichten Vertragsschluss in Niedersachsen rund 240.000 Arbeitnehmer, die entweder bei Bundesbehörden oder bei den Kommunen beschäftigt sind. Ausgeklammert blieb noch der Nahverkehr. Hier wird am 3. November gesondert verhandelt. Für die Landesbeamten stehen Tarifverhandlungen im Herbst 2022 an.

Anzeige

Planungssicherheit für 28 Monate

Die Tarifpartner einigten sich auf ein sehr umfangreiches und differenziertes Paket, das lineare Lohnerhöhungen in zwei Stufen (plus 1,4 und plus 1,8 Prozent) zum April kommenden Jahres und zum April 2022 enthält, aber auch Einmal- und Sonderzahlungen – als Ausgleich für besondere Belastungen in der Corona-Zeit. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten, gibt den Kommunen aber 28 Monate Planungssicherheit, da er im April beginnt. „Das ist sehr wichtig für uns“, sagt Michael Bosse-Arbogast, Hauptgeschäftsführer des kommunalen Arbeitgeberverbandes. Die Einigung sei schwerer als erwartet gewesen, ursprünglich hatte man schon am Freitagabend das Paket schnüren wollen. Bosse-Arbogast schätzt, dass die Einigung über die gesamte Laufzeit Niedersachsens Kommunen etwa knapp 500 Millionen Euro kosten werde.

Hannovers Finanzdezernent begrüßt Tarifeinigung : „Ergebnis passt in die Zeit“

Stadt und Region Hannover begrüßten die Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Bund und Kommunen. „Das Ergebnis passt in die Zeit, es berücksichtigt die sehr angespannte Haushaltslage der Kommunen“, sagt Hannovers Finanzdezernent Axel von der Ohe ( SPD). Hannover hatte für die beiden Jahre jeweils zwei Prozent Steigerung einkalkuliert. Für den gesamten Zeitraum macht das knapp 20 Millionen Euro aus. „Ich bin zuversichtlich, dass sich das Tarifergebnis in dem Rahmen bewegt und wir unsere Haushaltsaufstellung nicht wesentlich ändern müssen“. Die Details der komplizierten Einigung müssten noch geprüft werden.

„Wir haben für die Angestellten der Regionsverwaltung vorsichtshalber eine Steigerung von 3 Prozent einkalkuliert“, berichtet Regionssprecherin Christina Kreutz. Der Haushalt der Region wird im Dezember verabschiedet und gilt dann ein Jahr. „Das heißt, dass wir die jetzt für 2021 angekündigte Erhöhung mit der im Haushaltsplanentwurf einkalkulierten Summe auch abdecken.“Unabhängig davon plant die Region bereits mit einem Defizit, weil durch die Folgen der Corona-Krise Einnahmen wegbrechen und Ausgaben steigen.

Verdi spricht von gutem Ergebnis für Pflegebereich

Von einem „absolut akzeptablen Ergebnis“ in schwierigen Pandemie-Zeiten sprach auch der Verdi-Landesleiter für Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt, Detlef Ahting. „Die Einkommenszuwächse ragen breit in den mittleren Bereich herein, Erzieherinnen und Erzieher werden mehr im Portemonnaie haben aber auch Müllwerker und Kollegen von der Straßenreinigung.“ Besonders wichtig sei, dass man auch für den Gesundheitsbereich etwas habe tun können – etwa durch eine allgemeine Zulage für alle Pflegekräfte, aber auch für Beschäftigte in der Intensivmedizin.

„Ich bin froh darüber, dass wir für den Pflegebereich gute Ergebnisse erzielt haben“, sagte auch der Vorsitzende des Niedersächsischen Beamtenbundes, Alexander Zimbehl. Es sei auch gut, dass eine aufwendige Schlichtung habe vermieden werden können. „Unter den gegebenen und widrigen Umständen ist das ein akzeptables Ergebnis.“

Öffentlicher Dienst soll attraktiver werden

Mädge, der vor den Verhandlungen betont hatte, dass die Kommunen wegen Corona nichts zu verteilen hätten, meinte, man könne mit dem Ergebnis leben, weil viele Rathäuser Lohnsteigerungen von 1,5 Prozent in ihren Berechnungen hätten. Beide Seiten lobten, dass die Tarifeinigung auch Elemente zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes enthalte, etwa die Schaffung von Jobtickets. „Das ist ein Beitrag zur Nachhaltigkeit“, sagte Mädge.

Von Michael B. Berger und Bärbel Hilbig