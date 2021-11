Impflinge stehen am Eingang vom Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover in einer Schlange. Angesichts deutlich gestiegener Corona-Infektionszahlen fordert die Grünen-Fraktion im Niedersächsischen Landtag die Wiederaufnahme von Impfungen in einigen Impfzentren. Quelle: Swen Pförtner/dpa