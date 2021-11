Sozialministerin Behrens: Die Aufhebung der Notlage setzt ein falsches Signal

Frau Ministerin Behrens, Ärzte auf den Intensivstationen warnen, die Corona-Infiziertenzahlen schießen wieder hoch, manches erinnert an den Corona-Herbst vergangenen Jahres. Wie ist die Lage?

Die Situation in den Krankenhäusern ist schwierig und sie verschlechtert sich derzeit leider, das lässt sich an den Daten klar feststellen. Die Belegung auf den Intensivstationen ist von der Zahl ähnlich hoch wie im vergangenen Jahr. Aber die Belegung auf den Normalstationen, wo die nicht so stark Erkrankten liegen, ist wesentlich geringer als vor einem Jahr. Auf den Intensivstationen liegen zu mehr als 90 Prozent Nicht-Geimpfte. Wir müssen also weiter impfen und den Fokus weiter auf die noch Ungeimpften legen.

Aber bekommt man als verantwortliche Ministerin nicht allmählich einen Zorn auf diejenigen, die sich partout nicht impfen lassen wollen? Dass bereits erreichte Erfolge durch schiere Unvernunft kaputtgemacht werden?

Man kann schlicht feststellen, dass die Ungeimpften dafür sorgen, dass die Intensivstationen volllaufen, dass Operationen möglicherweise wieder verschoben werden müssen, denn Schlaganfälle und Herzinfarkte müssen auch in Pandemiezeiten versorgt werden. Deshalb werden sich die Krankenhäuser, sollten die Infektionen weiter beträchtlich steigen, vielleicht schon in absehbarer Zeit darauf einstellen müssen, planbare und nicht zwingend notwendige Operationen zu verschieben. Darunter leiden dann alle Betroffenen, unabhängig vom Impfstatus. Für harte Impfgegner fehlt mir da schon das Verständnis und alle anderen wollen wir noch überzeugen, sich endlich impfen zu lassen.

Die Krise ist noch nicht ausgestanden

Zugleich setzt die Bundespolitik ganz andere Signale, wollen die meisten Parteien in Berlin die allgemeine pandemische Notlage zum Ende dieses Monats aufheben. Der noch amtierende Bundesgesundheitsminister hat auch dafür plädiert. Ist das das richtige Signal?

Nein, es ist das falsche Signal und kann bei den Bürgern verheerende Nebenwirkungen entfalten. Denn manche meinen, nun sei alles ausgestanden und verhalten sich so wie früher – also völlig ungezwungen, ohne Distanz und Vorsicht. Ich habe mich dagegen ausgesprochen und vehement davor gewarnt, die Gefahrenlage auslaufen zu lassen. Denn die Gefahr ist noch keineswegs gebannt.

Aber müssten Sie dann nicht dagegen Sturm laufen und initiativ werden, um diesen Plan noch zu verhindern?

Es muss rechtlich sichergestellt sein, dass wir als Länder noch eingreifen können, in Niedersachsen etwa bei dem Erreichen gewisser Warnstufen. Wenn die Werte wieder drastisch ansteigen, müssen wir weiterhin die Möglichkeit haben, den Zugang zu vielen Bereichen des öffentlichen Lebens auf Geimpfte und Genesene zu beschränken. Aber bei meinem Widerspruch zur Aufhebung der nationalen Notlage geht es mir vor allem auch um die Wirkung in der Bevölkerung. Das Signal, die Notlage ist vorbei, ist falsch. Wir sind noch in einer Notlage. Allerdings ist die Zeit der allgemeinen Lockdowns vorbei, die Zeit der Schließung von Schulen, Geschäften, Einrichtungen.

Das Land hat am Montag sein 75-jähriges Bestehen gefeiert, in einem Saal mit 2000 Gästen. Man sah wie früher, dass Menschen sich mit Handschlag begrüßten, ja sogar umarmten. Das sah nicht nach Notlage aus ...

Aber soweit ich weiß, war das eine 2-G-Veranstaltung, nur für Geimpfte und Genesene. Ich persönlich rate zur Vorsicht. Solange wir noch einen großen Teil von Ungeimpften in der Bevölkerung haben, sollte man auf die AHA+L-Regeln achten. Wenn man in einen Raum mit vielen Menschen kommt, kann man getrost die Maske aufsetzen, denn schließlich können sich auch unter Geimpften noch solche befinden, die möglicherweise das Virus weitertragen.

Zahl der Impfdurchbrüche vergleichsweise gering

Wie erklären Sie sich die hohe Zahl von Impfdurchbrüchen?

Die Zahl erklärt sich vor allem mit der hohen Zahl von Impfungen. Wir haben in Niedersachsen bereits 5,7 Millionen Menschen geimpft und die Zahl der Durchbrüche ist im Vergleich dazu sehr gering. Oft handelt es sich um ältere Menschen, bei denen das Immunsystem auch nach einer Impfung nicht mehr so zuverlässig reagiert. Deshalb sind gerade bei den über 70-Jährigen die Auffrischungsimpfungen so wichtig, rund 175.000 wurden in Niedersachsen bereits verabreicht und wir werden die Booster-Impfungen noch verstärken.

War es angesichts wieder hochschießender Infektionszahlen richtig von der Politik, die kostenlosen Bürgertests abzuschaffen? Das sollte doch im Wesentlichen dazu dienen, den Druck auf Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen, sich impfen zu lassen. Müsste man diesen Schritt nicht korrigieren?

Wir haben die kostenlosen Tests nicht überall abgeschafft. Wenn Sie ein Krankenhaus betreten oder ein Altenheim, werden Sie zuvor kostenlos getestet, das ist auch notwendig. Auch wenn Sie Symptome haben und sich krank fühlen, können und sollten Sie unbedingt einen kostenlosen PCR-Test in einer Praxis machen. Aber wenn Sie ein Kino besuchen oder ein Restaurant und Sie sind nicht geimpft, dann halte ich es für richtig, wenn Sie den dafür notwenigen Test auch selbst bezahlen. Man kann sich ja durch die Impfung schützen. Wer dieses Angebot der Gesellschaft ausschlägt, kann auch für den Test zahlen. Da braucht es dann auch einen gewissen Druck. Den halte ich nach wie vor für angebracht.

Impfpflicht ist „nicht zielführend“

Warum gibt es denn keine Impfpflicht? Warum schreckt die Politik davor zurück? Bei meiner Pockenimpfung bin ich auch nicht gefragt worden ...

Verfassungsrechtlich ist das schwierig. Die Juristen haben das intensiv diskutiert und halten das für unrealistisch, zumal Sie wie bei der Grippe mehrfach geimpft werden müssen. Bei den Pocken war nur eine Impfung nötig. Auch bei der Masernimpfung von Kindern ist die Lage noch nicht ausgeurteilt. Vor diesem Hintergrund halte ich die Forderung nach einer Impfpflicht nicht für zielführend.

Wie sieht Ihre Prognose für den Winter aus? Eine neue, leicht veränderte Corona-Verordnung ist in Vorbereitung. Worauf müssen sich die Bürger einstellen?

Wir sind mit unseren verschiedenen Warnstufen – je nach Inzidenz und Belegung der Krankenhäuser – gut aufgestellt. Wir werden bei den Alten- und Pflegeheimen noch etwas nachschärfen. Wir haben bei Pflegenden eine Impfquote von 60 bis 70 Prozent, wesentlich geringer als etwa bei den Lehrerinnen und Lehrern. Deshalb werden wir mit der neuen Verordnung die ungeimpften Beschäftigten verpflichten, sich täglich testen zu lassen bei der Arbeit. Bislang ist ein Test dreimal die Woche vorgesehen.

Auch bei Pflegenden keine Zwangsmaßnahmen

Warum kann man Pflegende nicht zwingen, sich impfen zu lassen? Sie sind ja schließlich nicht nur für sich selbst, sondern auch für höchst vulnerable Menschen zuständig?

Der Pflegebereich ist ein höchst sensibler und auch hier gelten die juristischen Hürden für eine Impfpflicht. Hinzu kommt: Die Einrichtungen haben ohnehin Mühe, Pflegepersonal zu bekommen. Deshalb ist Überzeugung in diesem Bereich immer besser als Zwang. Wir lassen bei der Aufklärung nicht nach.

Was erwarten Sie von der Gesundheitsministerkonferenz?

Für Niedersachsen wird sich nicht viel ändern. Wir haben eine sehr klare Planung, was die Booster-Impfungen angeht, die vor allem im Januar und Februar richtig hochgefahren werden müssen, wenn die Mehrheit der bisher Geimpften nach sechs Monaten eine Auffrischungsimpfung bekommen soll.

Bundesgesundheitsminister Spahn hat bereits dazu aufgerufen, dass sich alle eine solche Impfung verpassen lassen ...

Ich verstehe nicht so recht, was der Bundesgesundheitsminister, mit dem wir eigentlich immer gut zusammengearbeitet haben, derzeit treibt. Er sendet widersprüchliche Botschaften aus. Erst erklärt er, dass die Impfzentren wieder geöffnet werden sollen, die er Ende September hat schließen lassen. Nun nimmt er das wieder zurück. Jetzt ruft er zu Booster-Impfungen auf, die Leute strömen in die Praxen und wollen geimpft werden. Das ist alles andere als ein zielgerichtetes Vorgehen. Ich gehe davon aus, dass die Ständige Impfkommission, deren Empfehlung für die Ärzte sehr wichtig ist, Ende November raten wird, mindestens auch die über 60-Jährigen erneut zu impfen.

Und die Hausärzte schaffen das, ohne die Hilfe von Impfzentren?

Da bin ich sehr zuversichtlich. Die niedergelassenen Praxen in Niedersachsen haben in zwei Monaten annährend so viel geschafft wie die Impfzentren in vier Monaten. Wir stehen mit der Kassenärztlichen Vereinigung in einem ständigen und guten Austausch, um die Impfungen noch weiter zu beschleunigen. Und außerdem haben wir den Praxen in Niedersachsen ein dichtes Netz aus mobilen Teams in allen Landkreisen und kreisfreien Städten zur Seite gestellt, die ebenfalls Auffrischungs-, aber auch die weiterhin sehr wichtigen Erst- und Zweitimpfungen aufsuchend durchführen. Wenn der Bedarf besteht, können wir hier auch noch aufstocken.

Von Michael B. Berger