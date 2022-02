Hannover

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) hätte die spektakuläre Razzia in den Bundesministerien für Finanzen und Justiz keineswegs unterbunden, wenn sie vorher darüber informiert worden wäre. Das stellte die Ministerin am Mittwoch vor dem Rechtsausschuss des Landtages klar, der die Politikerin um Unterrichtung gebeten hatte. „Zu einer Intervention wäre es auch nach ausführlicher Beratung nicht gekommen“, sagte Havliza. Anlass für die mehr als zweistündige Befragung ist die Entscheidung des Landgerichtes Osnabrück, das vor wenigen Tagen die Durchsuchung kurz vor der Bundestagswahl als unangemessen angesehen und einer Beschwerde des Bundesjustizministeriums stattgegeben hatte. Die Untersuchung sei weder erforderlich noch angemessen gewesen, erklärte das Landgericht.

Beim Bischofsjubiläum informiert

Die spektakuläre Durchsuchung im Zuge von Geldwäscheermittlungen bei der Behörde FIU, die dem Bundesfinanzministerium unterstellt ist, hatte am 9. September vergangenen Jahres stattgefunden, wenige Wochen vor der Bundestagswahl am 17. September. Schnell kam in Teilen der Öffentlichkeit der Verdacht auf, hier werde mit unzulässigen Mitteln in den Wahlkampf eingegriffen. So sah es auch das betroffene Bundesjustizministerium, das von der Aktion auch betroffen war und Beschwerde eingelegt hatte. Das Landgericht Osnabrück gab der Beschwerde statt und hob vor wenigen Tagen den vom Amtsgericht Osnabrück genehmigten Durchsuchungsbeschluss auf und rügte das Vorgehen der Kollegen. Die Voraussetzungen für die spektakuläre Durchsuchung des Ministeriums des damaligen Finanzministers Olaf Scholz und seiner Kollegin Christine Lambrecht hätten kurz vor der Bundestagswahl nicht vorgelegen. Denn das Material, nach dem die Ermittlungsbeamten suchten, habe der Staatsanwaltschaft nach Untersuchungen der Finanzbehörde FIU bereits vorgelegen.

Über die pikante Aktion war Havliza, wie sie noch einmal erläuterte, bereits vier Tage vorher informiert worden, allerdings nur im Groben und höchst allgemein. Bei einem sonntäglichen Empfang im Osnabrücker Dom zum Bischofsjubiläum von Franz-Josef Bode habe ihr der Osnabrücker Generalstaatsanwalt „im Vorübergehen“ angekündigt, „dass es Untersuchungen bei Bundesbehörden geben könnte“. Havliza fragte überhaupt nicht nach, um was es dabei genau gehen könnte. „Ich bin selbstverständlich davon ausgegangen, dass ich auf dem Berichtswege darüber informiert werde.“ Wurde sie allerdings nicht. Das Justizministerium in Hannover erfuhr nach Havlizas Angaben erst am 9. September um 9.02 Uhr – da lief die Razzia bereits in Berlin.

Rumoren in der rot-schwarzen Koalition

In der rot-schwarzen Regierungskoalition in Hannover sorgte die Durchsuchung für heftiges Rumoren. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) war alles andere als amüsiert. Viele SPD-Politiker vermuteten ein Manöver, das sich vor allem gegen den gerade leicht im Aufwind befindenden SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz richten sollte. „Ich wäre auch nicht im Ansatz auf die Idee gekommen, irgendwie einzugreifen“, sagte die Ministerin im Ausschuss. Richterlich beschlossene Durchsuchungsbefehle seien ihr geradezu heilig.

Und was wäre theoretisch geschehen, wenn sie eingegriffen hätte? Das alles habe mit der Bundestagswahl rein gar nichts zu tun. „Ich betone noch einmal, das Verfahren ist nicht gegen Herrn Scholz gelaufen, sondern gegen die Finanzbehörde FIU“, sagte Havliza während der mehr als dreistündigen Befragung.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Julia Willie Hamburg, überzeugte sie damit nicht. Sie wies auf Unstimmigkeiten hin, etwa dass der Durchsuchungsbeschluss wochenlang liegen blieb, weil die zuständige Dezernentin im Urlaub war. „Gab es nicht einen anderen Termin?“, fragte Hamburg im Ausschuss. So kurz vor dem Kanzlerinnenduell? Schließlich sei es doch nicht „um den Diebstahl von Gummibären“ gegangen. Auch der SPD-Abgeordnete Sebastian Zinke war nicht ganz einverstanden. Schließlich sei bundesweit der Eindruck entstanden, dass die Justiz in Niedersachsen manipulierbar sein könnte.

Lesen Sie auch Nach unzulässiger Durchsuchung von Bundesministerium: Grüne wollen Havliza befragen

Aber genau diesen Eindruck wollte Havliza vermeiden. „Als das schon lief, hätte ich da als Justizministerin in Berlin anrufen und das stoppen sollen – ohne jegliche Kenntnis? Nein.“ Ihr Staatssekretär Frank-Thomas Hett sagte, es habe sich auch gar nicht um eine „Durchsuchung gehandelt, wie man sie aus dem Fernsehen“ kenne: „Die Unterlagen wurden freiwillig herausgegeben.“

Von Michael B. Berger