Der nächste Parteitag der Grünen am 7. November verspricht Spannung. Der Wahlkampfmanager des hannoverschen Oberbürgermeisters Belit Onay, Mathis Weselmann, will Landesvorsitzender werden.

