Auch maßgebliche Mitglieder der niedersächsischen Ethikinitiative, die sich zu Beginn der Corona-Pandemie gegründet haben, plädieren angesichts der rasenden Ausbreitung des Virus für eine allgemeine Impfpflicht. So haben die Ärztin und SPD-Landtagsabgeordnete Thela Wenstedt und der Lüneburger Regionalbischof Stephan Schaede ein gemeinsames Papier verfasst, das für ein Umdenken in einer höchst sensiblen Frage rät. Die Einführung einer solchen Impfpflicht sei letztlich eine Frage der Gerechtigkeit. „Durch die hohe Zahl der Schwer-Covid-Kranken in den Kliniken, die meisten ungeimpft, hat sich auch in der ethischen Diskussion etwas verschoben“, sagt Thela Wernstedt.

„In der ethischen Diskussion hat sich etwas verschoben“: Thela Wernstedt. Quelle: privat

Eine Zäsur ist erreicht worden

Mit den rasant steigenden Inzidenz- und Krankenzahlen ist für Wernstedt und Schaede eine Zäsur erreicht. Die vierte Welle habe gezeigt, dass man mit Appellen nicht weiterkomme. Schon jetzt müssten planbare Operationen auch sehr schwerer Erkrankungen, zum Beispiel von Krebskranken, verschoben werden. „In dieser Situation kann das Recht auf medizinische Selbstbestimmung nicht länger allein ausschlaggebend sein. Ungeimpfte können nicht länger ihr Recht auf Ablehnung einer medizinischen Maßnahme wahrnehmen. Dieses Recht muss seine Grenze an dem Recht anderer auf körperliche Unversehrtheit finden.“ Mit der exponentiellen Steigerung der Infiziertenzahlen sei es auch zu einer „Unwucht“ in der Frage gekommen, welches Gut das höhere sei.

„Mit Appellen kommt man nicht weiter“: Stephan Schaede. Quelle: privat

Kollision von Freiheitsrechten

Auch Lockdowns und Teillockdowns seien empfindliche Einschränkungen von Freiheitsrechten, die die meisten hingenommen hätten und die besonders die ganz Alten und die ganz Jungen besonders getroffen hätten, skizzieren der Theologe und die Medizinerin. Jetzt kollidiere aber der Freiheitsanspruch „schwer mit dem Anspruch auf Lebensrettung im Notfall und der Behandlung schwerer Leiden“.

Wernstedt resümiert im Gespräch mit der HAZ: „Die gesellschaftliche Spaltung wird sich zu denen, die Impfungen ablehnen, noch vertiefen. Aber wir bekommen eine noch größere Spaltung gegenüber denjenigen, die einsehen, dass es mehr gibt als die eigene körperliche Unversehrtheit und die Angst vor einem Piks.“

