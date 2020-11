Hannover

Führende Wissenschaftler aus Niedersachsen und die Landeshochschulkonferenz haben einen dringenden Appell an die niedersächsische Landesregierung unterzeichnet, in dem sie vor weiteren Kürzungen im Hochschulbereich warnen. Sie sehen die Zukunft und Leistungsfähigkeit des Landes Niedersachsen gefährdet, wenn die Kürzungen greifen würden. „In Zeiten, in denen andere Bundesländer ihre finanziellen Anstrengungen in Wissenschaft und Forschung weiter ausbauen statt sie zu kürzen, sendet dies ein mehr als negatives Signal nach außen“, heißt es in dem dreiseitigen Brandbrief. Unterzeichnet haben ihn neben vielen anderen Nobelpreisträger Stefan W. Hell, der international renommierte Physiker Karsten Danzmann und der Vorsitzende der Landeshochschulkonferenz Wolfgang-Uwe Friedrich.

Bayern stockt in der Pandemie auf

Kurz vor Abschluss der Haushaltsberatungen wenden sich die Wissenschaftler an die Öffentlichkeit. Kürzungen von 24,26 Millionen Euro sind bereits im Haushalt dieses Jahres beschlossen worden, der gewaltige Ausgaben zur Linderung der Corona-Krise enthält. Auch in den Folgejahren seien sogenannte globale Minderausgaben zu erbringen, schreiben die Wissenschaftler und prominenten Direktoren nahezu aller renommierten Institute in ihrem Protestschreiben. Dabei gehe es auch anders: Bayern stocke gerade in Pandemiezeiten in Milliardenhöhe seine High-Tech-Agenda auf, während Niedersachsen kürze – ein in den Augen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fatales Signal.

Sanierungsstau von 4,3 Milliarden Euro

Dabei habe gerade die Wissenschaft auch in Niedersachsen in der aktuellen Pandemiesituation ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Ferner stelle das zweite Online- beziehungsweise Hybrid-Semester die Hochschulen vor besondere Herausforderungen. Nach einem Gutachten, das die Landeshochschulkonferenz im Mai dieses Jahres erstellte, gebe es im niedersächsischen Hochschulbau bereits einen Sanierungsstau von 4,3 Milliarden Euro – die unzureichenden Forschungs- und Studienbedingungen führten dazu, dass niedersächsische Einrichtungen bereits jetzt „das Nachsehen haben“.

