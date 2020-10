Herr Ahting, am Mittwoch lassen die Bus- und Bahnfahrer zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ruhen. Warum machen Sie es den Pendlern so schwer? Wollen Sie sich bei denen unbeliebt machen?

Nicht wir, sondern die Arbeitgeber machen es den Pendlern schwer. Die Unternehmen haben es heute schon schwer, Menschen zu gewinnen, weil sie einfach zu wenig tun, um die Berufe attraktiver zu machen. Der Nahverkehr ist bei den Verhandlungen eine besondere Runde, in der es darum geht, die Rahmenbedingungen im Nahverkehr zu verbessern. Und das muss nach 20 Jahren endlich passieren. Die Verkehrsverhältnisse haben sich deutlich verändert, die Anforderungen an die Fahrzeuge sind deutlich höher geworden. Doch das drückt sich weder in den Tarifen noch den Konditionen aus.

Und dennoch ist so ein Warnstreik das schärfste Schwert, und Sie treffen mit Ihren Aktionen besonders hart die Pendler ...

Die Wagen der hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra standen schon in der vergangenen Woche still. Quelle: Christian Behrens

Das tut uns auch leid und ich bin froh, dass so viele Pendler Verständnis für unsere Aktionen zeigen und sich darauf einstellen. Aber die Frage ist doch immer, welche Möglichkeit wir haben, um auf die Arbeitgeber Druck auszuüben, damit endlich etwas passiert. Und da haben sich die kommunalen Arbeitgeber bislang verweigert, während es von der Landesebene vage Signale gibt, doch etwas zu tun.

Die Arbeitgeber argumentieren, dass die Corona-Krise gerade die Nahverkehrsbetriebe hart getroffen habe, weil teils wenige Fahrgäste in Bussen und Bahnen saßen. Sie haben also Löcher in der Kasse. Was sagen Sie dazu?

Das eine hat mit dem anderen nur sehr bedingt etwas zu tun: Es geht hier um Arbeitsbedingungen, es geht um die Frage von Entlastungszeiten, wie Arbeitszeiten gestaltet sind. Es geht am Ende auch um die Bezahlung. Aber die Frage der Entlastung von Überstunden steht ganz vorne. Corona hat gezeigt, der Nahverkehr läuft, auch wenn es schwierig werden kann. Gerade in der Anfangszeit von Corona hat sich das erwiesen: Der Nahverkehr hat zu 100 Prozent seine Angebote gefahren, auch als die Fahrer gefährdet waren. Zudem haben der Bund und die Länder sich entschieden, dem Nahverkehr eine Entlastung von 5 Milliarden Euro zukommen zu lassen, gerade für die coronabedingten Sonderlasten.

Klinikbeschäftigte werden hingehalten

Sie haben aber auch Warnstreiks in anderen Bereichen durchgeführt und angekündigt, etwa in Kliniken. Verträgt sich das mit den besonderen Umständen in der Corona-Krise?

Auch Klinikbeschäftigte wollen mehr Geld und nicht nur Applaus. Quelle: Fabian Strauch/dpa

Zur Zeit haben wir in Niedersachsen und Bremen eine hohe Anspannung, weil alle davon ausgehen müssen, dass jederzeit eine Corona-infizierte Person in die Klinik kommen kann. Wir haben aber, wie bei allen Tarifauseinandersetzungen, Vorkehrungen dafür getroffen, dass notwendige Versorgung geschieht und keiner im Krankenhaus abgewiesen wird. Allerdings sagen uns die Klinikbeschäftigten: Ihr haltet uns seit drei Jahre hin. Vor drei Jahren waren bereits Verbesserungen mit den Ländern angesprochen, aus denen nichts geworden ist. Nun sind auch die Klinikmitarbeiterinnen und -mitarbeiter mit ihrer Geduld am Ende. Oder auf gut Niedersächsisch: Ende Gelände.

Nun sind aber auch die Kliniken finanziell betroffen von der Corona-Krise, weil viele Operationen während der ersten Hochphase der Pandemie aufgeschoben werden mussten und der Normalbetrieb heruntergefahren war. Kommt da die Tarifauseinandersetzung nicht zur Unzeit?

Tarifauseinandersetzungen kommen immer zur vermeintlichen Unzeit. Sicher, die Lage ist angespannt. Aber die Kliniken sind bestmöglich dafür entschädigt worden, dass Betten nicht belegt wurden, weil die Kapazitäten freigehalten wurden für mögliche Corona-Patienten. Auf der anderen Seite erleben wir, dass viele Menschen dem Gesundheitssystem den Rücken kehren, weil die Arbeitsbedingungen nicht stimmen, weil die Löhne zu niedrig und die Belastung zu hoch sind. Wir können doch unser gutes öffentliches Gesundheitssystem nicht aufs Spiel setzen, weil wir keine Leute mehr für den Gesundheitssektor finden.

Besondere Lage bei den Flughäfen

Zu ihrer Klientel gehören auch Angestellte von Flughafengesellschaften, die besonders hart betroffen sind, weil sich heute kaum einer ins Flugzeug setzt. Können Sie da nicht verstehen, dass die Gesellschaften ihr Portemonnaie verschließen?

Die sind bewusst nicht von Aktionen betroffen, denn wir sehen die Lage und sind nicht blind. In diesem Sektor führen wir auch Gespräche, die aber vornehmlich um Bestands- und Zukunftssicherung kreisen. Das haben wir im Blick.

Ein oder drei Jahre Laufzeit?

Ein weiterer Streit ist die Laufzeit des Tarifvertrages. Die kommunalen Arbeitgeber wollen einen Abschluss, der für drei Jahre gilt, Sie nur einen einjährigen. Können Sie den Wunsch nach Planungssicherheit nicht verstehen?

Ja. natürlich. Unsere Beschäftigten wollen auch Planungssicherheit. Aber die Arbeitgeber sagen sehr deutlich, in diesem Jahr ist überhaupt nichts zu verteilen, bestenfalls eine Einmalzahlung. Zu den Jahren 2021 und 2022 sagen sie nichts, weil das zu unsicher ist. Die Arbeitgeber wollen einen langen Zeitraum, in dem sie fast nichts geben wollen. Wir sagen, weil wir ohnehin nur auf Sicht fahren, müsste es eine deutlich kürzere Laufzeit geben.

Detlef Ahting ist seit 2011 Landesleiter Niedersachsen/ Bremen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und wurde im vergangenen Jahr erneut in seinem Amt bestätigt. Ahting wurde 1961 in Brake an der Unterweser geboren und studierte nach dem Zivildienst Sozialwissenschaften an der Ossietzky-Universität in Oldenburg. Seine Gewerkschaftskarriere startete er 1992 als Sekretär der damaligen ÖTV in Helmstedt. Ahting lebt in Braunschweig.

4,8 Prozent wollen Sie mehr. Ist das angesichts der Steuerausfälle und der aktuellen, akuten Wirtschaftskrise nicht übertrieben?

Auch Beschäftigte der Landeshauptstadt Hannover haben im September am Demozug um das neue Rathaus in Hannover teilgenommen. Quelle: Jens Strube

Das Argument, die öffentliche Hand habe kein Geld, begleitet uns seit Jahren – längst vor Corona. Es ist nie ein Zeitpunkt gut für Erhöhungen. Wir haben zweifellos mit den 4,8 Prozent ein deutliches Zeichen gesetzt. Aber die Mitarbeiterinnen in den Kitas, in den Kliniken haben gerade während der Corona-Zeit einen guten Job gemacht – und das muss sich auszahlen. Sie hinken aber, was die Bezahlung betrifft, seit Jahren der privaten Wirtschaft hinterher. Und diese Lücke muss geschlossen werden, wenn wir nicht wollen, dass in Kitas, Kliniken und anderen Bereichen sich bald kein Personal mehr finden wird.

Die letzten Verhandlungen sind für Ende Oktober angesetzt. Welche Grausamkeiten sind noch zu erwarten?

Ich weiß nicht, welche Grausamkeiten die Arbeitgeber aushecken. Unsere Kolleginnen und Kollegen werden sicherlich an der einen oder anderen Stelle deutlich machen, was sie von den Reaktionen beziehungsweise Nicht-Reaktionen der Arbeitgeber halten.

Also auch einen Warnstreik der Müllwerker?

Wir schließen Aktionen auf breiter Linie nicht aus – bis hin zu Streiks. Wenn von der Arbeitgeberseite überhaupt nichts kommt, wird sich diese Auseinandersetzung steigern. Wir befinden uns in einer der schwierigsten Tarifrunden der vergangenen 20 Jahre, weil wir mit zwei neuen Verhandlungsführern konfrontiert sind, mit Bundesinnenminister Horst Seehofer und Lüneburgs Oberbürgermeister Horst Mädge. Und Corona macht die Lage auch nicht leichter.

