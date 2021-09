Herr Weil, die SPD liegt nach der Bundestagswahl vom gestrigen Sonntag fast zwei Prozentpunkte vor der CDU. Was heißt dieses Ergebnis für eine künftige Regierungsbildung?

Es gibt einen klaren Regierungsauftrag für Olaf Scholz und die SPD. Dieser Auftrag macht sich nicht nur an dem Vorsprung fest, sondern auch an der Entwicklung der vergangenen Wochen. Die Union und Armin Laschet haben eine krachende Wahlniederlage erleben müssen, während die SPD und Olaf Scholz einen ganz bemerkenswerten Aufstieg verzeichnen konnten. Die Bürgerinnen und Bürger haben klipp und klar signalisiert, dass sie Scholz und nicht Laschet im Kanzleramt haben wollen. Darüber können die Parteien nicht einfach hinwegsehen, das käme bei den Menschen gar nicht gut an.

„Die Union ist in Verwirrung“

Dennoch hat Armin Laschet noch am Wahlabend erklärt, aus dem Wahlergebnis einen Regierungsauftrag ableiten zu können. Muss man da nicht dem Eindruck haben, das Wählersignal werde überhört?

Heute gibt es zu diesem Thema schon ganz andere Signale aus der Union: Armin Laschet möchte nicht mehr von einem Regierungsauftrag sprechen, und es gibt dazu auch unionsintern viel Widerspruch. Das bringt die gesamte Verwirrung der Union nach ihrer Niederlage vom Sonntag zum Ausdruck.

Gestern Abend haben FDP und Grüne signalisiert, sie wollten sich vorher unterhalten, bevor sie mit den größeren Parteien in Gespräche eintreten. Wedelt da nicht der Schwanz mit dem Hund?

Alles was dafür sorgt, dass zwischen künftigen Partnern Vertrauen herrscht, ist gut. Insofern sind diese Gespräche nicht schädlich. Olaf Scholz wird schon schnell selbst zu Gesprächen einladen – und das ist auch richtig so. Ich habe die letzte Regierungsbildung nach der Wahl 2017 noch in besonders schlechter Erinnerung: Sechs lange Monate brauchte es damals, bis es schließlich zu einer Regierungsbildung kam. Damit hat man die Nerven der Bürger ziemlich strapaziert. Das sollte sich jetzt nicht wiederholen.

Weil: Die SPD in Niedersachsen ist beflügelt, bleibt aber auf dem Teppich

Man erlebt oft nach Bundestagswahlen, dass nach dem Sieg einer Partei ein paar Monate später ein Rollback geschieht. Im nächsten Jahr, vermutlich im Oktober, sind Landtagswahlen in Niedersachsen. Macht, auch wenn es paradox klingt, der Erfolg am gestrigen Sonntag, der Niedersachsen-SPD in einem Jahr den Wahlkampf schwerer?

Ein Jahr, das ist im politischen Geschäft eine Ewigkeit. Die niedersächsische SPD geht beflügelt aus dieser Bundestagswahl, bei der sich auch in Niedersachsen die weit überwiegende Zahl der SPD-Direktkandidaten durchsetzen konnte. Aber wir bleiben sehr auf dem Teppich. Insofern ist mir überhaupt nicht bange – ganz im Gegenteil.

Sollten Laschet und die Grünen sowie die FDP doch eine Jamaika-Koalition bilden. Was macht dann die SPD?

Das halte ich für eine sehr unwahrscheinliche Spekulation. Die Union ist im Augenblick schwer durcheinander wie man aus den verschieden Quellen hört. Ich bin sicher, dass der nächste Bundeskanzler Olaf Scholz heißt.

