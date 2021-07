In einem gemeinsamen Positionspapier üben die Oberbürgermeister der größeren niedersächsischen Städte Kritik an der Landesregierung. Ihre Forderungen: Impfzentren länger erhalten, Inzidenz-10-Regel abschaffen, besser kommunizieren – und ein Corona-Sonderfonds in Milliardenhöhe für Krankenhäuser.