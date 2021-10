Hannover

Für die Löhne der Beschäftigten der Bundesländer steht in diesem Herbst ein harter Tarifstreit bevor. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund fordern angesichts der Beanspruchung durch die Corona-Pandemie und eine spürbar steigende Inflation einen Gehaltssprung von 5 Prozent. Doch für den Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL), Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), ist das viel zu viel. „Wir haben ein dauerhaft abgesenktes Einnahmeniveau verglichen mit der Vor-Corona-Krisenzeit. Darüber können wir nicht einfach hinwegsehen und in die Neuverschuldung gehen“, sagte Hilbers am Mittwoch der HAZ. Die starre Haltung der Arbeitgeber sei ein „Schlag ins Gesicht“, sagt Niedersachsens Verdi-Chef Detlef Ahting.

Zunächst 100.000 in Niedersachsen und Bremen betroffen

Die bereits im Oktober anberaumten Verhandlungen werden Anfang nächster Woche in Potsdam fortgesetzt und sollen bis Ende November gehen. Es geht zunächst um die Beschäftigten in den Ländern, doch hängen meist auch die Gehälter der Beamten vom TdL-Abschluss ab, da sie sich in der Regel an diesen Abmachungen orientieren. Zunächst geht es um gut 100.000 Beschäftigte in Niedersachsen und Bremen und mehr als eine Million bundesweit. Sie arbeiten im Straßenbauwesen, in der Pflege in den Universitätskliniken oder etwa in den Finanzämtern.Die Gewerkschaften argumentieren, dass schon jetzt die Inflation mehr als 4 Prozent betrage (September 2021). „Was uns wirklich empört, ist die Tatsache, dass während der Pandemie viele Institutionen unter Hochdruck arbeiten mussten, und jetzt müssen sie von Hilbers hören, dass wegen der Schuldenbremse am Personal gespart werden müsse.“ Hilbers weist demgegenüber im HAZ-Gespräch darauf hin, „dass die Personalkosten 50 Prozent der Länderhaushalte ausmachen und wir nach Corona nur noch sehr geringe Spielräume haben“.

Nur hohle Leere-Taschen-Rhetorik?

Nach übereinstimmenden Angaben würde eine Erfüllung der Gewerkschaftsforderungen die Länder insgesamt etwa fünf Milliarden Euro kosten. „Die Rettung der Lufthansa hat den Staat neun Milliarden Euro gekostet“, hält der Vorsitzende des Niedersächsischen Beamtenbundes (NBB), Alexander Zimbehl, dem entgegen. „Ich kann diese ewige Leere-Taschen-Rhetorik wirklich nicht mehr hören, erst war es die Wirtschaftskrise, dann der 11. September, jetzt ist es Corona“, beklagt Zimbehl.

Hilbers sagte, die derzeitige Inflation müsse über eine vernünftige Geld- und Steuerpolitik bekämpft werden und nicht über die Lohnpolitik. Die 4,1 Prozent Inflationsrate in diesem September sei auch durch Sondereffekte verursacht worden – etwa durch die Senkung der Umsatzsteuer, die im vergangenen Jahr wegen Corona beschlossen worden war. „Rechnet man diese heraus kommt man auf ein Plus von 1,9 Prozent.“ Es sei allerdings „verständlich“, dass der öffentliche Dienst Kaufkraftverluste ausgeglichen haben wolle. „Er soll auch eine Wertschätzung erfahren“, deutete der Verhandlungsführer an.

Hessen ein Vorbild für alle?

Für die Gewerkschaften wie auch den Beamtenbund wäre der Tarifabschluss eine „Blaupause“, die kürzlich das Land Hessen für seine Bediensteten vereinbart hat. Hier gibt es eine Lohnsteigerung von 4 Prozent in zwei Schritten: Ab dem 1. August 2022 soll es 2,2 Prozent mehr Geld geben und ein Jahr später dann 1,8 Prozent mehr sowie Sonderzahlungen. Der Tarifvertrag in Hessen hat eine Laufzeit von 28 Monaten, während in allen übrigen Bundesländern über eine Laufzeit von einem Jahr gesprochen wird. Hilbers wies darauf hin, dass Hessen zu den Geberländern im Finanzausgleich zähle und die meisten anderen Länder längst „nicht so üppig ausgestattet“ seien: „Deshalb ist Hessen keine Blaupause.“

Der Beamtenbund hat für den heutigen Donnerstag „Aktionen“ vor dem niedersächsischen Finanzministerium angekündigt. „Wir erleben eine wachsende Frustration, sagt NBB-Chef Zimbehl. Ein ordentlicher Abschluss mit der Tarifgemeinschaft der Länder sei „der entscheidende Fingerzeig“ auch für die vielen Beamten.

