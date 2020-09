Hannover

Für Kinder und Jugendliche in Niedersachsen bleibt die Feuerwehr attraktiv. Mehr als 44.800 Mädchen und Jungen seien im vergangenen Jahr bei den Freiwilligen Kinder- und Jugendfeuerwehren aktiv gewesen – über 1000 Jugendliche mehr als im Jahr 2018, sagte Innenminister Boris Pistorius am Donnerstag in Hannover bei der Vorstellung des neuen Feuerwehrberichts der Landesregierung. „Wir haben so viele Nachwuchskräfte wie noch nie“, betonte der SPD-Politiker.

Auch der Frauenanteil ist gestiegen

Pistorius und Landesbranddirektor Jörg Schallhorn bezeichneten die 2012 beschlossene Einführung der Kinderfeuerwehr als maßgeblich für diesen Trend. Kinder könne man noch ganz anders begeistern als Jugendliche. Erfreut zeigten sich Minister wie Landesbrandmeister auch über die hohe Anzahl von Freiwilligen, die sich 2019 bei der Feuerwehr engagiert hätten, wenn auch die Einsatzabteilung im Vergleich zum Vorjahr um 382 Einsatzkräfte (ein Minus von 0,3 Prozent) leicht geschrumpft sei. Aber mit 126.596 Kräften seien die Mitgliederzahlen immer noch sehr hoch. Ausgezahlt hätte sich etwa die Heraufsetzung der Altersgrenze von 63 auf 67 Jahre wie auch die Erlaubnis von Doppelmitgliedschaften. Mitglieder von Kinderfeuerwehren müssen mindestens sechs sein und höchstens zehn, die Jugendfeuerwehr startet bei zehn und endet bei 16 Jahren.

Anzeige

Erfreut zeigte sich Pistorius, dass auch die Zahl der Frauen bei der Feuerwehr gestiegen ist – um 388 auf knapp 16.500. Der Frauenanteil lag damit bei 12,4 Prozent, während der bundesweite Anteil sich an 10 Prozent herantaste, wie Landesbranddirektor Schallhorn sagte.

Weitere PAZ+ Artikel

Mehr böswillige Alarme

Die Zahl der Einsätze im vergangenen Jahr sank um mehr als 12 Prozent auf gut 23.000. Auch Fehlalarme habe es seltener gegeben, bei den sogenannten böswilligen Alarmen gab es allerdings einen Anstieg um 6,6 Prozent. „Es ist nicht hinnehmbar und verwerflich, wenn jemand Rettungskräfte, Feuerwehr oder Polizei unter Vorspiegelung falscher Tatsachen quasi zum Spaß zu einem Einsatz ruft“, betonte Pistorius.

Immer häufiger wird die Feuerwehr gerufen, um Waldbrände zu löschen. Dafür braucht sie nach Pistorius’ Worten eine andere Ausrüstung, etwa Ersatz für die alten, geländegängigen Unimogs die noch bei der Brandkatastrophe in der Lüneburger Heide im Jahr 1975 im Einsatz waren. Für die Umrüstung auf moderne, geländegängige Tanklöschwagen und mobile Wasserbehälter für Hubschraubereinsätze gebe das Land jetzt 2,5 Millionen Euro aus.

Von Michael B. Berger