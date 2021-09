Hannover

Flüchtlingsrat und Wohlfahrtsverbände haben am Mittwoch die SPD-CDU-Landesregierung vor empfindlichen Kürzungen gewarnt, die mit dem Doppelhaushalt 2022/23 geplant sind. Allein bei der Migrationsberatung sollen nach ihren Angaben knapp die Hälfte aller Mittel (rund 4,5 Millionen Euro) gespart werden. „Hier wird ein beispielhaftes Netz zerschlagen“, sagte Sybille Naß vom Niedersächsischen Flüchtlingsrat. Auch Anwar Hadeed vom Arbeitskreis Migrantinnen in Niedersachsen warnte die Regierung davor, ihre Kürzungspläne zu verwirklichen. „Das wirft uns in unseren Bemühungen um Integration um Jahre zurück.“

Rund 100 Stellen bedroht bei unterschiedlichen Organisationen

Nach Angaben der Flüchtlingsverbände sollen in den kommenden Jahren rund 100 Stellen in der Migrationsberatung wegfallen, die bei Wohlfahrtsverbänden, Vereinen oder der Diakonie entstanden sind. Hierbei gehe es um juristische Beratung, aber auch um Hilfen bei Schule, Arbeitsmarktintegration oder Gesundheitsfragen. Oft handele es sich bei den Stellen um Mischfinanzierungen, erläutert Diakoniechef Hans-Joachim Lenke für die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege: „Wenn da eine Säule wegbricht, dann bricht die gesamte Beratungsstruktur zusammen.“

Als Grund für die Kürzungen seien zurückgehende Asylbewerberzahlen genannt worden. Dabei richte sich die Migrationsberatung an wesentlich breitere Kreise und werde auch vielfach in Anspruch genommen. Der Landtagsausschuss für Migration habe sich bereits einstimmig gegen die Kürzungspläne ausgesprochen, berichtet der Flüchtlingsrat. Er hofft, dass die Landtagsabgeordneten die Kürzungen noch zurücknehmen. Die Haushaltsberatungen im Landtag starten am Dienstag, 14. September.

Von Michael B. Berger