Ziel der Landesregierung sei es, bis 2025 den Radverkehrsanteil von 15 auf 20 Prozent zu steigern, sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann. Der CDU-Politiker stellte am Dienstag ein Mobilitätskonzept für Fahrräder vor, das unter anderem den Ausbau von Radwegen und die Finanzierung von Stellplätzen beinhaltet.

