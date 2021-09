Hannover

Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) plädiert dafür, bei Ungeimpften künftig Entschädigungsleistungen zu streichen, wenn diese wegen eines Corona-Ausbruchs in Quarantäne geschickt werden. Mit dem Auslaufen des kostenlosen Testangebots Mitte Oktober sollte die Einstellung der Entschädigungszahlungen für alle ungeimpften Erwachsenen geprüft werden, sofern keine medizinischen Gründe gegen eine Impfung sprechen, sagte die Ministerin am Donnerstag der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. „Bis Mitte Oktober hat wirklich jede und jeder ein Impfangebot erhalten und damit auch die Möglichkeit, eine Quarantäneanordnung zu vermeiden. Es sollte nicht sein, dass die Allgemeinheit dann weiterhin für quarantänebedingte Verdienstausfälle von Personen aufkommen muss, die sich und andere nicht schützen wollen.“

Das Land Niedersachsen hat seit Beginn der Pandemie rund 72,1 Millionen Euro an die Kommunen für Entschädigungsleistungen nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz gezahlt. Wer wegen einer Quarantänanordnung nicht arbeiten kann und deshalb einen Verdienstausall erleidet, hat bisher Anspruch auf staatliche Entschädigung. Das ist ähnlich wie bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Bislang sind nach Umfragen des Evangelischen Pressedienstes (epd) mehr als eine halbe Milliarde Euro für Verdienstausfälle nach Quarantäne-Anordnungen ausgezahlt worden. Diese Entschädigungsleistungen gingen an die Arbeitgeber, die bei ihren Beschäftigten in Vorleistung gegangen sind und den Lohn während der Quarantäne weitergezahlt haben – sofern die Arbeitnehmer nicht im Homeoffice arbeiten. Mit 120 Millionen Euro Entschädigungsleistungen hat Nordrhein-Westfalen den höchsten Beitrag geleistet, Bayern kam auf 83 Millionen Euro.

Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) will den Druck auf Ungeimpfte erhöhen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Archiv)

Behrens-Appell: Jetzt so schnell wie möglich impfen

Niedersachsens Sozialministerin Behrens betonte, dass der Entschädigungsanspruch schon heute bei Menschen entfalle, die aufgrund einer hohen Priorisierung bereits vor Monaten geimpft worden seien. „Mittlerweile haben alle Niedersächsinnen und Niedersachsen die Möglichkeit, sich zeitnah und unkompliziert impfen zu lassen.“ Ab Mitte Oktober sollte der Anspruch auslaufen. „Ich appelliere deshalb an alle, die dieses Impfangebot noch immer nicht angenommen haben, dies jetzt so schnell wie möglich zu tun. Nur mit einer hohen Impfquote werden wir alle gemeinsam sicher durch den Herbst und Winter kommen“, sagte die SPD-Politikerin.

Andere Länder haben bereits einen Termin für die neuen Regeln

Baden-Württemberg will zum 15. September die Entschädigungen einstellen, Rheinland-Pfalz nach einem Bericht des epd zum 1. Oktober. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich hinter die Entscheidung gestellt, die in Niedersachsen auch von führenden Gesundheitspolitikern für richtig gehalten wird. „Die Allgemeinheit muss doch nicht für Kosten aufkommen, die durch das Verhalten und die Uneinsichtigkeit weniger entstehen“, sagte der niedersächsische Sozialpolitiker Uwe Schwarz (SPD) der HAZ.

CDU-Sozialexperte pocht auf Sonderregeln, wenn eine Impfung nicht möglich ist

Der Sozialexperte der CDU-Landtagsfraktion in Hannover, Volker Meyer, wies darauf hin, dass man sich durch Impfungen die Anordnung von Quarantäne ersparen könne. Anders sei es bei Menschen, die sich wegen einer nicht erfolgten Impfung in Quarantäne begeben müssten, „Es ist nachvollziehbar, wenn in diesen Fällen der Anspruch auf Lohnfortzahlung wegfällt.“ Mit Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden könnten, müsse man natürlich anders verfahren, sagte Meyer.

