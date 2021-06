Niedersachsen will Kleinkriminelle härter rannehmen

Hannover

Ein Kleinkrimineller wird erwischt, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und während der Bewährungszeit erneut kriminell. In knapp 10 Prozent aller Fälle verzichten die Gerichte dann darauf, den oder die Missetäter ins Gefängnis zu schicken und verhängen stattdessen erneut eine Bewährungsstrafe. Für Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) ist das ein Unding. Auf der am Mittwoch stattfindenden Justizministerkonferenz dringt Havliza darauf, die Praxis der „Kettenbewährung“ zu beenden und das Strafrecht zu ändern.

„Diese Praxis sendet ein völlig falsches Signal“

„Die mehrfache, gleichzeitige Gewährung von sogenannten Bewährungschancen sendet ein falsches Signal. Beim Verurteilten und in der Öffentlichkeit kann der fatale Eindruck entstehen, weitere Straftaten seien faktisch folgenlos. Die richtige Botschaft lautet doch: Die Bewährungschance ist in der Regel einmalig und ernst zu nehmen“, sagte Havliza.

In der strafgerichtlichen Praxis sei es üblich, bei erstmaligen Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren deren Vollstreckung zur Bewährung auszusetzen, erläutert Ministeriumssprecher Christian Lauenstein. Das habe auch gute Gründe. „Gerade im Bereich der unteren bis mittleren Kriminalität ist die erstmalige Verhängung einer Freiheitsstrafe ein weiterer Eskalationsschritt, wenn vorherige Geldstrafen keine hinreichende Abschreckung bewirkt haben.“ Der Rechtsstaat wolle diesen Straftätern nicht sogleich mit größter Härte entgegentreten, sondern nochmals eindringlich warnen. Doch eine weitere Bewährungsstrafe nach möglicherweise zwei vorangegangenen Bewährungsstrafen sei ein völlig falscher Ansatz.

Wird hier ein Problem schöngerechnet?

Die Justizministerkonferenz hatte sich bereits vor zwei Jahren mit dem Problem befasst, wollte aber erst einmal untersuchen, wie oft solche „Kettenbewährungen“ denn überhaupt vorkämen. Das Bundesjustizministerium argumentiert, dass Kettenbewährungen äußerst selten seien. Sprecher Maximilian Kall sagt, dass nur 0,74 Prozent aller im Jahr 2019 ergangenen Bewährungsentscheidungen hierzu gehört hätten. Allerdings rechnet das Bundesjustizministerium nur solche Fälle als Kettenbewährung, bei denen ein Gericht nach der ersten Strafe einem Angeklagten noch zweimal eine Bewährungsstrafe zubilligte. Es geht dabei also um Dreifachtäter.

Geht man von Tätern aus, denen das Gericht nach der ersten Bewährungsstrafe eine zweite zubilligte, dann geht es bereits um 9,68 Prozent aller Fälle. So bekamen immerhin 7722 von 79.761 Delinquenten erneut eine zweite Bewährung, obwohl sie in der Bewährungszeit wieder straffällig geworden waren. „Die Argumentation des Bundesjustizministeriums geht am Kern der Sache vorbei“, sagt Havlizas Sprecher Lauenstein. Man habe den Verdacht, dass hier ein grundsätzliches Problem schöngerechnet werde.

Das dicke Ende kommt zuletzt

Ministerin Havliza argumentiert, dass die Kettenbewährungen die Kriminellen am Ende sogar viel teurer kämen: „Wenn in der letzten Eskalationsstufe mehrere Bewährungen zeitgleich widerrufen werden, dann droht dem Betroffenen plötzlich eine in Summe hohe Haftstrafe, mit der er vorher nicht gerechnet hat“, sagt sie. Da sei ein früherer „Warnschuss“ doch ratsamer.

