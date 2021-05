Niedersachsen will Demonstrationen vor Synagogen unterbinden

Hannover

„Uns alle erfüllt die bedrohliche Lage im Nahen Osten mit großer Sorge. Wir dürfen es aber nicht zulassen, dass Gewalt und Hass nach Niedersachsen gebracht werden“, sagte Weil der HAZ.

Keine Kundgebungen vor Synagogen

Jeder habe das Recht zu politischen Meinungsäußerungen und Demonstrationen. Aber: „Protestkundgebungen vor Synagogen werden wir nicht zulassen“, kündigte Weil an. „Antisemitismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft.“

In mehreren deutschen Städten war es in den vergangenen Tagen zu Angriffen auf Synagogen und weiteren antisemitischen Vorfällen gekommen. In Hannover musste eine friedliche israelfreundliche Kundgebung mit massiver Polizeipräsenz vor Übergriffen aufgebrachter Pro-Palästina-Anhänger geschützt werden.

„Wir müssen alle Hass und Ausgrenzung mutig und entschlossen entgegentreten“, sagte Weil weiter. Er bedankte sich bei den muslimischen Glaubensgemeinschaften in Niedersachsen dafür, dass sie sich in diesem Sinne erklärt hätten.

Von Michael B. Berger