Niedersachsen will Corona-Ampel einführen

Angesichts steigender Infektionszahlen rückt Niedersachsens Landesregierung von ihrem Plan ab, mit einer Herbststrategie die strengen Corona-Regeln weiter zu lockern. Dies soll nur noch punktuell geschehen. Stattdessen will sich das Land mit einer Corona-Ampel auf den Fall vorbereiten, dass es in einigen Landkreisen zu größeren Ausbrüchen kommt.

Rot wären dann nach Worten von Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) die gefährdeten Bereiche, in denen es mehr als 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gibt, gelb wären Bereiche mit mehr als 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner im Wochenschnitt. Grün zeigt Regionen mit niedrigeren Infektionszahlen. Weil will kommende Woche im Landtag eine Regierungserklärung dazu abgeben.

Strengere Regeln für private Feiern

Diese neue, etwas härtere Linie zeigt sich in Obergrenzen für private Feiern, die mit der für den 9. Oktober geplanten neuen Corona-Verordnung in Kraft gesetzt werden sollen. Bei 25 Personen in einer Wohnung oder einem Haus ist Schluss. „Das ist keine Empfehlung, sondern ein Gebot“, sagte der Ministerpräsident am Donnerstag in Hannover.

Mit welcher Strafe Bürger rechnen müssen, die dieses Gebot missachten, konnte Weil noch nicht sagen. Juristisch sei es aber kein Problem, Menschen für die Missachtung des Verbotes zu belangen. „Wenn Sie zu laut sind, steht die Polizei ja auch schnell vor der Tür.“

Infektionen oft auf Privatpartys

Weil hält die Obergrenze für sinnvoll, weil die meisten Corona-Infektionen Resultat privater Feiern seien, bei denen die Menschen die Abstands- und Hygieneregeln nicht einhielten. Nur zehn Personen sollen bei einer privaten Feier erlaubt sein, wenn im betreffenden Landkreis 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gezählt wurden.

„Unter dem Strich werden wir das Schutzniveau halten, verbinden dies aber mit unterschiedlichen Akzenten“, sagte Weil. Zu ihnen zählt, dass Feiern mit bis zu 100 Leuten in den Sälen von Gasthöfen zulässig werden. „Wir wollen den Bürgern ja nicht die Möglichkeit nehmen zu feiern“, sagte Weil. Aber in entsprechend großen Sälen sei es besser möglich, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Wenn jemand einen hohen Geburtstag mit 50 oder 75 Gästen feiern wolle, so könne er dies ja im Gasthof tun. Weil betonte, die beste Politik nütze nichts, wenn sich die Bürger nicht selbst an die Regeln hielten, die letztlich ihrem eigenen Schutz dienten.

Sorge um Autozulieferer

Insgesamt sei Niedersachsen gut durch die Krise gekommen, betonte der Ministerpräsident. Große Sorgen mache er sich aber über die Situation bei der Autozuliefererindustrie, die ein „grottenschlechtes Jahr“ erleben musste. Wesentlich sei, dass die Bundesregierung ihre Garantien für diesen Wirtschaftssektor verlängere, weil die Warenkreditversicherungen hier zögerlich seien. Die Garantie der Bundesregierung laufe in diesem Jahr aus und müsse unbedingt verlängert werden, sagte Weil.

