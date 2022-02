Hannover

Der Verband der Wohnungswirtschaft (vdw) in Niedersachsen und Bremen befürchtet, dass der Neubau und die Sanierung von Sozialwohnungen völlig zum Erliegen kommt, wenn die neue Bundesregierung nicht schon bald verlässliche Förderkriterien aufstellt und mehr Geld für den Wohnungsbau bereitstellt. Der plötzliche von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum 24. Januar dieses Jahres verhängte und nur zum Teil revidierte Förderstopp für energiesparende Häuser habe in der Branche „schiere Fassungslosigkeit“ ausgelöst, sagte Verbandsdirektorin Susanne Schmitt im Gespräch mit der HAZ: „Das hat uns alle kalt erwischt.“ Der Förderstopp habe zu einem massiven Vertrauensverlust in der Branche geführt. „Viele fragen, wie denn noch künftig überhaupt bezahlbarer Wohnraum entstehen soll?“

Geschosswohnungsbau nicht berücksichtigt

Habeck hatte veranlasst, dass nur noch bis zum 24. Januar Neubauten bezuschusst werden, die zum Effizienzgrad 55 gehören. Das sind Häuser, die lediglich 55 Prozent der normalerweise gebrauchten Energie benötigen. Diese Häuser sollen nicht mehr mit Geldern der Förderbank KfW bezuschusst werden, weil sich der Effizienzgrad 55 längst als Standard durchgesetzt habe. „Der Standard gilt zwar für Einfamilienhäuser, nicht jedoch für den Geschosswohnungsbau, schon gar nicht im öffentlich geförderten Neubau“, sagt Schmitt. Hier werde in der Regel mit dem Effizienzgrad 70 gearbeitet – auch um die Mieten niedrig halten zu können. Wenn man statt des 70-er Standards den 55-er Standard zugrunde lege, müsse man mit Mehrkosten von gut 1,50 Euro pro Monat und Quadratmeter rechnen. Wenn die Unternehmen nun wegen der ausfallenden Förderung umplanen müssten, koste auch dies viel Geld für die zusätzliche Arbeit von Ingenieuren und andere Leistungen.

Lesen Sie auch Bund stoppt staatliche Förderung für Hausbauer

Schmitt beklagte, dass geplante Neubauten Knall auf Fall aus der Förderung genommen worden seien. Allein die Tatsache, dass Anträge gestoppt wurden, die zwischen dem 24. Januar und dem 31. Januar geplant waren, habe in Niedersachsen und Bremen 734 neue Wohneinheiten betroffen sowie 330 Sanierungsobjekte mit einem Investitionsvolumen von 230 Millionen Euro. „Das liegt jetzt alles auf Eis.“ Hätte Habeck nicht einen Teil seines Förderstopps revidiert, wären sogar 5600 Wohneinheiten bedroht gewesen – mit einem Investitionsvolumen von einer Milliarde Euro.

Junge Genossenschaften leiden

Künftig sollten nur noch Häuser mit einem Effizienzgrad von 40 gefördert werden und Sanierungen mit einem Effizienzgrad von 55. „Aber das noch mit halbierten Fördersätzen und einer Deckelung bei einer Milliarde Euro“, gibt Schmitt zu bedenken. Das werde „nie und nimmer ausreichen“, um sozialen Wohnungsbau wirksam zu fördern, betont sie. Die neue Bundesregierung konterkariere mit diesem Vorgehen ihr eigenes Ziel, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. „Dass man noch eine Milliarde zusätzlich für den sozialen Wohnungsbau ausgeben will und eine weitere für die energetische Sanierung, reicht auch nicht ansatzweise, zumal die Baukosten täglich wachsen.“

Unter der unsicheren und unausgewogenen Förderpolitik litten vor allem junge Wohnungsbaugenossenschaften, die noch keinen großen Altbestand hätten, und auch innovative Projekte wie etwa das „Ecovillage“ am hannoverschen Kronsberg, beklagte Schmitt. Nötig sei ein baldiger Baugipfel, um die Ziele zu justieren.

Niedersachsens Bauminister Olaf Lies (SPD) erklärte, dass die Geschwindigkeit, mit der der Stopp bekannt gegeben wurde, auch ihn überrascht habe. Allerdings habe die bisherige Ausgestaltung der Förderung energetisch klare Fehlanreize gesetzt. Immerhin habe man in Berlin mit Habeck, Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) noch zügig zusätzliche Milliarden aufbringen können – für eine Übergangslösung. „Wichtig ist, dass jetzt keine größere Förderlücke entsteht, denn die Unternehmen der Wohnungswirtschaft, brauchen Planungssicherheit.“

Von Michael B. Berger