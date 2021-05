Ab 10. Mai soll für die meisten Schüler in Niedersachsen zumindest wieder Unterricht im Wechselmodell gelten – bis zu einer Inzidenz von 165. Die Schnelltests sollen künftig einen sicheren Unterricht ermöglichen. Die Landesregierung will ihre Pläne für die neue Corona-Verordnung am Dienstag vorstellen.