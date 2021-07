Hannover

Niedersachsen hat den geplanten Erdgasbohrungen in der Nordsee eine Absage erteilt. Eine niederländische Firma will im Wattenmeer vor der Insel Borkum eine Plattform zur Erdgasförderung errichten. „Das Vorhaben ist von unserer Seite nicht genehmigungsfähig“, sagte der zuständige Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Mittwoch im Landtag mit Blick auf mögliche Bohrungen in den deutschen Teil der unterirdischen Lagerstätte. Die Ablehnung sei rechtlich schwierig, aber möglich.

Althusmann rechnet mit Rechtsstreit

Das Wattenmeer als einzigartige Naturlandschaft müsse geschützt werden, und die niederländische Gasförderung sei für die deutsche Rohstoffversorgung nicht notwendig, betonte Althusmann. Eine Genehmigung werde deshalb nicht erteilt. Der Minister geht allerdings davon aus, dass es zu einem Rechtsstreit kommt.

Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU brachten am Mittwoch einen Entschließungsantrag in den Landtag ein, der sich gegen die Erdgasförderung im Wattenmeer richtet. „Das geht gar nicht“, meinte der CDU-Abgeordnete Axel Miesner. Die Pläne der Niederländer seien aus der Zeit gefallen.

Grüne sprechen von Budenzauber

Die Grünen reagierten auf den Entschließungsantrag der Regierungsparteien äußerst kritisch. „Wie wollen Sie eigentlich Einfluss auf das Genehmigungsverfahren nehmen?“, fragte die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz. Die Regierung habe versäumt, das Verbot ins Gesetz zum Nationalpark Wattenmeer aufzunehmen, wie es die Grünen vor einem Monat gefordert hatten. „Ist das jetzt Budenzauber vor der Kommunalwahl?“, fragte Janssen-Kucz.

„Rechtspolitisch ist dieser Antrag ein Desaster“, meinte auch der FDP-Abgeordnete Jörg Bode. Denn für das Planfeststellungsverfahren habe der Antrag keine Relevanz. Und klimapolitisch sei dieser Antrag ebenfalls ein Desaster, wenn die CDU sage, es gebe kein Interesse mehr an einer Erdöl- oder Erdgasförderung „hier vor Ort“. Dabei brauche man für die Verwirklichung der Klimaziele noch einige Jahre selbst gefördertes Öl und Erdgas. Der Antrag wurde in die Ausschüsse verwiesen.

Von Michael B. Berger und Marco Seng