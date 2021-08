Hannover

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Insektiziden in niedersächsischen Wäldern hat sich in den Jahren 2018 und 2019 drastisch erhöht. Vor allem im Kampf gegen den Borkenkäfer sind in diesen Jahren in starkem Maße solche Mittel verwendet worden, die verhindern sollten, dass sich der Schädling in noch nicht abtransportierten Holzlagern vermehrt. Dies geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Grünen zu dem Thema hervor.

Der Grünen-Abgeordnete Christian Meyer kritisierte die Nutzung der Insektengifte scharf. „Während Forstministerin Barbara Otte-Kinast und Umweltminister Olaf Lies sich für den Niedersächsischen Weg feiern lassen, der so etwas verhindern soll, ist der Einsatz von Insektengiften während der großen Koalition mindestens um das Zehnfache gestiegen“, sagt Meyer.

Nach Angaben der Grünen wurde etwa das Breitbandinsektizid „Karate Forst flüssig“ in den vergangenen Jahren massiv in Holzstapeln eingesetzt, die noch im Wald lagerten. Der Einsatz des Mittels sei von 3 Prozent der Holzpolter im Jahr 2013 auf 41 Prozent im Jahr 2019 gestiegen. Dabei gebe es wesentlich bessere Methoden im Kampf gegen den Käfer wie etwa den schnellen Abtransport bereits entrindeter Bäume oder auch die Nasslagerung. Sie verhinderten, dass Borkenkäfer aus den bereits gefällten, aber noch im Wald gelagerten Stämmen schlüpften und weitere Bäume befielen.

„Uns blieb nichts anderes übrig“

„Der Einsatz dieses Giftes ist die absolute Notmaßnahme, zu der wir nur gegriffen haben, als uns nichts anderes übrig blieb“, sagte Dennis Glanz, stellvertretender Sprecher der Landesforsten. Dies sei notwendig geworden, weil man 2018 und 2019 nicht alles Holz möglichst schnell aus den Wäldern bringen konnte.

Die Landesregierung weist auf die „andauernde historische Katastrophenlage“ im Wald hin – also auf die Tatsache, dass nach heftigen Stürmen mehrere Dürreperioden folgten. Sie hatten nicht nur zur Folge, dass sehr viele Bäume gefällt werden mussten, sondern auch, dass sich der Borkenkäfer explosionsartig vermehrte.

Dass überdies in den vergangenen Jahren der Holzpreis ziemlich im Keller war, verschärfte die Lage zusätzlich. So hätten nicht nur Absatzmöglichkeiten gefehlt, sondern auch Lagerkapazitäten, hieß es. Immerhin habe man die Hälfte des gefällten Holzes entweder abtransportieren oder in Folien- oder Nasslagern einlagern können, „sodass hier auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verzichtet werden konnte“.

„Nicht bienengefährlich“

Das Mittel „Karate Forst flüssig“ gehöre zur Wirkstoffgruppe der Pyrethroide. Es sei ein synthetisches Insektizid, das an Wirkstoffe angelehnt sei, die in einigen Chrysanthemenarten vorkämen, erläuterte die Landesregierung. Der Wirkstoff zerfalle im Freiland relativ schnell und werde bei der Aufbringung in geringen Konzentrationen innerhalb von zwei Wochen nahezu vollständig abgebaut. „Die Abbauprodukte sind unbedenklich, das Mittel ist außerdem als nicht bienengefährlich eingestuft“, heißt es in der umfänglichen Antwort der Regierung auf die Parlamentsanfrage der Grünen.

Meyer kann dies nicht richtig überzeugen. Er betonte, dass andere Bundesländer anders verfahren seien, etwa Rheinland-Pfalz. „Niedersachsens Landesregierung sollte daher wie andere Länder die Landesforsten besser ausstatten, um befallenes Holz schneller abzutransportieren oder einzulagern, sodass auf den enormen Einsatz von Insektiziden verzichtet werden kann.“

Die Landesforsten sind zuversichtlich, dass in diesem Jahr der Einsatz von Insektiziden stark verringert werden kann. Wegen des inzwischen kräftig gestiegenen Holzpreises werden die Stämme wieder wesentlich schneller aus dem Wald abtransportiert.

Von Michael B. Berger