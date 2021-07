Hannover

Der Verfassungsschutz in Niedersachsen soll mehr Befugnisse erhalten. Der Landtag hat am Dienstag mit der Mehrheit der rot-schwarzen Regierungskoalition eine Gesetzesnovelle beschlossen. Danach soll der Verfassungsschutz Jugendliche künftig bereits mit 14 Jahren überwachen können. Das Gesetz sieht außerdem den leichteren Einsatz von V-Leuten zur Beobachtung von Extremisten vor. Zudem soll der Geheimdienst Auskünfte über Bankkonten einholen können. Die Opposition stimmte gegen die Novelle.

Pistorius: Gefahr durch Extremisten hoch

„Um die Sicherheit der Bürger in Niedersachsen zu gewährleisten, brauchen wir einen gut aufgestellten Verfassungsschutz“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) in der Debatte. Die Gefahr durch Extremisten sei weiterhin hoch. Die Corona-Pandemie habe die Spaltung der Gesellschaft vertieft. Mit dem Gesetzentwurf sei ein Balanceakt zwischen Sicherheit und Freiheit gelungen. Der SPD-Politiker Bernd Lynack betonte, dass es beim Verfassungsschutz auch künftig keine „anlasslose Schnüffelmentalität“ geben werde.

Die Opposition kritisierte dagegen die geplante Ausweitung von Kompetenzen und beklagte einen weiteren Eingriff in Grundrechte. Die Arbeit der Behörde leide nicht unter fehlenden Befugnissen, sondern unter organisatorischen und personellen Defiziten, erklärte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Der Einsatz von V-Leuten sei hoch problematisch. Die Grünen seien nicht bereit, die Grenzen dafür auszuweiten, sagte Grünen-Parlamentsgeschäftsführer Helge Limburg.

Ermittlungspannen beim Geheimdienst

Der Verfassungsschutz in Niedersachsen war in den vergangenen Jahren durch Ermittlungspannen in Misskredit geraten. Die Regierung will die Behörde nach eigenen Angaben mit der Reform moderner und transparenter machen, ihr aber auch mehr Handlungsspielraum geben. So sollen die Hürden für die Speicherung von Daten minderjähriger Extremisten gesenkt werden. Das soll ab dem 14. Lebensjahr erlaubt sein.

Bisher galten die niedrigeren Hürden erst ab 16 Jahren. Die Messerattacke der damals 15-jährigen IS-Sympathisantin Safia S. auf einen Bundespolizisten 2016 in Hannover hatte eine Diskussion über die Altersgrenze ausgelöst. Gerade im salafistischen Bereich habe man die Erfahrung gemacht, dass die Radikalisierung in jüngeren Jahren stattfinde. Die Grünen fordern dagegen einen Vorrang für die Präventionsarbeit.

V-Leute leichter einsetzbar

Der Einsatz von V-Leuten zur Beobachtung von Extremisten war bisher nur bei Nachweis einer Gefahr möglich. Künftig können Vertrauenspersonen bei allen Beobachtungsobjekten eingesetzt werden. Beim Einsatz von V-Leuten seien „alle Vorsichtsmaßnahmen eingezogen, die man einziehen kann“, sagte Pistorius.

Besonders umstritten sind die Einschränkung bei den Auskunftsmöglichkeiten. Künftig haben nur noch Menschen einen Anspruch zu erfahren, was der Verfassungsschutz über sie gespeichert hat, die auf einen konkreten Sachverhalt hinweisen und besonderes Interesse darlegen können.

FDP-Fraktionschef Birkner warf der Koalition vor, das Auskunftsrecht aus Angst vor der Ausforschung durch Linksextremisten einzuschränken. Es sei „absolut unzumutbar“, solche Hürden aufzubauen. „Sie wollen verhindern, dass Anfragen gestellt werden.“ Eine Panne bei einer solchen Abfrage führte 2018 zum Rücktritt der damaligen Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger.

