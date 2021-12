Hannover

Die Wahl des Bundespräsidenten rückt näher. Am 13. Februar sollen 1472 Menschen in der Bundesversammlung entscheiden, ob Frank-Walter Steinmeier weitere fünf Jahre im Amt bleiben darf oder eine Nachfolgerin ins Schloss Bellevue einzieht. Die Fraktionen im niedersächsischen Landtag haben ihre Wahlmänner und -frauen jetzt vorgeschlagen.

Auf den Listen von SPD, FDP und Grünen finden sich neben bekannten und weniger bekannten Politikern auch prominente Namen aus Musik und Medien. Die CDU hat dagegen fast nur Landtagsabgeordnete nominiert. Auch ein großer Teil der ehemaligen AfD-Fraktion würde gerne Anfang Februar nach Berlin fahren.

SPD mit Musikern und Schauspielern

Den buntesten Mix hat vermutlich die SPD aufzubieten. Auf ihrer Vorschlagsliste tummeln sich unter anderem der Moderator Klaas Heufer-Umlauf, die Schauspielerin Denise M’Baye, die Musiker Oliver Perau und Thees Uhlmann, der Zauberer Desimo, die VW-Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo und der Lungenarzt Tobias Welte von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Natürlich wählen auch die Politiker mit: Ministerpräsident Stephan Weil firmiert auf der Liste allerdings nur als Jurist, Landtagspräsidentin Gabriele Andretta wird als Soziologin vorgestellt, Umweltminister Olaf Lies ist von Beruf Ingenieur für Elektrotechnik. Weil die SPD die Gesellschaft offensichtlich breit vertreten sehen will, sind auch eine Rentnerin, ein Lehrer und ein Krankenpfleger auf der Liste.

FDP schickt Adel und Wissenschaft

Deutlich kleiner, aber nicht weniger illuster ist der FDP-Vorschlag. Neben Partei- und Fraktionschef Stefan Birkner stehen unter anderem auf der Liste: der ehemalige Landesminister Walter Hirche, die Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover, Rebecca Seidler, Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe und Susanne Rode-Breymann, Präsidentin der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.

Zugpferd des Grünen-Vorschlags dürfte der bekannte Pianist Igor Levit sein. Aus Hannover steht zudem noch Oberbürgermeister Belit Onay auf der Liste. Fraktionschefin Julia Willie Hamburg will ebenso mitwählen wie Parteichef Hans-Joachim Janßen und die neue Lüneburger Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch. Einzige Besonderheit bei der CDU: Ex-Ministerpräsident David McAllister will die CDU-Abgeordneten nach Berlin begleiten.

Landtag stimmt am Dienstag ab

Im Landtag muss allerdings in der kommenden Woche noch über die sechs eingereichten Listen abgestimmt werden. Denn es gibt 109 Bewerber, aber nur 73 Plätze für Niedersachsen in der Bundesversammlung. Erst nach der Wahl am Dienstag wird klar sein, wie viele Kandidaten der jeweiligen Listen über das künftige Staatsoberhaupt mitentscheiden dürfen.

Von Marco Seng