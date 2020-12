Hannover

Die Einflüsse der Corona-Pandemie wirken sich auch in Niedersachsen negativ aus. Dies zeigt der jüngste Niedersachsen-Monitor, den das Landesamt für Statistik am Freitag vorstellte. So fiel das Bruttoinlandsprodukt in Niedersachsen im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum preisbereinigt um 7,3 Prozent – über dem Bundesschnitt, der bei 6,6 Prozent lag. Auch die Zahl der Erwerbstätigen hat sich im zweiten Vierteljahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Niedersachsen um 1,2 Prozent verringert (in ganz Deutschland um 1,3 Prozent). Die Arbeitslosenquote sei zum 30. Juni 2020 mit 6,0 Prozent um 1,1 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor gewesen, berichtete Simone Lehmann, Präsidentin des Landesamtes.

Acht-Millionen-Marke geknackt

Mit Blick auf das vergangene Jahr, das der Monitor mit zahlreichen Daten ausleuchtet, gab es allerdings auch positive Entwicklungen. So nimmt trotz der allgemeinen demografischen Entwicklung die Zahl der Niedersachsen abermals leicht zu. Die Bevölkerungszahl stieg im vergangenen Jahr um knapp 11.200 auf 7,99 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Grund für den Zuwachs seien „Wanderungsgewinne“, schreibt das Landesamt. Sie hätten das Geburtendefizit von knapp 21.000 Personen mehr als ausgeglichen. „In diesem Jahr wurde die Acht-Millionen-Marke sogar abermals geknackt, wie in den Jahren 2004 und 2005“, berichtet Lehmann. Zuwanderer kämen meist aus dem osteuropäischen Raum und der Türkei.

In Niedersachsen lebten 2019 laut Statistischem Amt gut 773.000 Ausländerinnen und Ausländer. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung habe mit 9,7 Prozent unter dem westdeutschen Durchschnitt (13,5 Prozent) gelegen.

Das Land Niedersachsen ist auch eines der wenigen Gewinnerinnen des Brexits. Denn die Zahl der Einbürgerungen stieg 2019 deutlich um 29 Prozent auf rund 10.930 Personen, darunter 2216 Einbürgerungen aus dem Vereinten Königreich. Gut drei Viertel der Eingebürgerten hätten schon 20 Jahre und mehr in Deutschland beziehungsweise in Niedersachsen gelebt.

Armutsgefährdet sind 1,26 Millionen Menschen

Vor der Corona-Pandemie lagen die wirtschaftlichen Daten Niedersachsens durchweg im positiven Bereich. So sei die Wirtschaft gemessen am Bruttoinlandsprodukt um 0,9 Prozent stärker als im Bundesschnitt gestiegen. Hier lag der Zuwachs bei 0,6 Prozent.

Gewachsen sei allerdings auch die Armutsgefährdungsquote. 1,26 Millionen Menschen galten im vergangenen Jahr in Niedersachsen als armutsgefährdet. Personen, die mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung auskommen müssen, werden von den Statistikern in diese Kategorie eingeteilt. Die Armutsquote habe 2019 in Niedersachsen mit 16 Prozent seit 2005 den höchsten Wert erreicht, verzeichnet das Landesamt. „Leider klafft die Schere der Einkommen auseinander“, sagt Landesamts-Chefin Lehmann.

Wenig Studienanfänger im Ländervergleich

Weit unter dem Bundesschnitt lag in Niedersachsen mit 39,9 Prozent die Studienanfängerquote, die die Zahl der Erstsemester in Bezug zur gleichaltrigen Bevölkerung setzt. Bundesweit habe die Quote bei 57,3 Prozent gelegen. Allerdings macht sich hier nach Worten der Statistiker besonders stark die Tatsache bemerkbar, dass Niedersachsen ein Flächenland ist. Der Blick auf die Stadtstaaten: In Berlin lag die Studienanfängerquote bei 99,9 Prozent, in Hamburg bei 87 Prozent und in Bremen bei 83,6. Schlechter als Niedersachsen schneidet in diesem Vergleich nur Schleswig-Holstein mit 36,3 Prozent ab. Etwas besser ist Brandenburg mit 43,1 Prozent, während das Flächenland Bayern eine Studienanfängerquote von 53,5 hat.

