Von der am Freitag, 7. Januar, tagenden Konferenz der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten (MPK) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet Niedersachsen keine weitere Verschärfung der Corona-Regeln. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass die in Niedersachsen zunächst bis zum 15. Januar geltende sogenannte Weihnachtsruhe mit beschränkten Kontaktmöglichkeiten mindestens bis zum Ende dieses Monats verlängert wird. Eine Entscheidung der Staatskanzlei dazu gibt es allerdings noch nicht. Unter den aktuellen Vorgaben dürfen sich seit dem 28. Dezember nur noch zehn geimpfte oder genesene Personen treffen.

Weils Appell: Jetzt noch dringend boostern lassen

Unterdessen hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) mit Blick auf die MPK die Bürger eindringlich aufgefordert, sich jetzt noch boostern zu lassen. „Leider verzeichnen inzwischen auch wir steigende Infektionszahlen, aber im Vergleich zu anderen Ländern schneidet Niedersachsen immer noch etwas günstiger ab. Es sieht so aus, als hätten wir durch die etwas stärkeren Kontaktbeschränkungen über Weihnachten und Neujahr Zeit gewonnen für mehr schützende Auffrischungsimpfungen“, sagte Weil der HAZ. „Umso wichtiger ist es, dass vor allem alle noch nicht zum dritten Mal geimpften Bürgerinnen und Bürger sich jetzt schnell ihre Boosterimpfungen holen. Und dass sich die ungeimpften Bürgerinnen und Bürger vor schweren Verläufen durch Omikron schützen.“

Ministerpräsident Stephan Weil empfängt am Dreikönigstag Sternsinger vor der Staatskanzlei. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Land unterstützt Plan für kürzere Quarantäne

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) tritt wie ihre Amtskolleginnen und dafür ein, die Quarantänezeiten für positiv Getestete von 14 auf fünf oder sieben Tage zu verkürzen. Dies wird mit der größeren Flüchtigkeit der Omikron-Variante begründet.

Grüne setzen auf Impfpflicht in Kitas

Die Grünen im niedersächsischen Landtag haben unterdessen am Donnerstag eine Corona-Testpflicht in Kindertagesstätten gefordert. „Es entspricht dem Ernst der Lage, wenn auch Kinder in Kitas verbindlich getestet werden“, sagte der familienpolitische Sprecher der größten Oppositionsfraktion, Volker Bajus. „Vor allem aber gibt die Testpflicht dem Personal und besorgten Eltern noch mal mehr Sicherheit“, sagte er. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) solle umgehend entscheiden und die Testpflicht kurzfristig umsetzen, forderte Bajus. Zudem solle das Land auch Krippen für die unter Dreijährigen mit Selbsttests versorgen. Tonne hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, eine Testpflicht in Kitas zu prüfen.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat die Impfteams per Erlass auf die Möglichkeit des Boosterrns für Jugendliche hingewiesen – auch wenn es von der Stiko dafür noch keine Empfehlung gibt. Quelle: Michael Matthey/dpa (Archiv)

Land: Impfteams sollen auch Jugendliche boostern

Das niedersächsische Gesundheitsministerium hat derweil die Impfteams der Gesundheitsämter mit einem Erlass erneut auf die Möglichkeit der Auffrischungsimpfung von Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren hingewiesen. Eine dritte Impfung diene dem Schutz der Jugendlichen und sollte auch für diese Altersgruppe mit einem Abstand von mindestens drei Monaten zur zweiten Impfung möglich sein, wenn die Jugendlichen und ihre Eltern das wünschten.

„Aus unserer Sicht besteht absolut kein Anlass, Jugendlichen eine Auffrischungsimpfung zu verwehren“, sagte Behrens. „Angesichts der rapiden Ausbreitung der Omikron-Variante bin ich überzeugt, dass wir so vielen wie möglich eine Auffrischungsimpfung anbieten sollten. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass wir drei Impfungen brauchen, um möglichst gut vor Omikron geschützt zu sein. Dies gilt für die Erwachsenen ebenso wie für die Jugendlichen“, erklärte Behrens.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Auffrischungsimpfungen bisher nur für Personen ab 18 Jahren. Viele Ärztinnen und Ärzte orientieren sich an den Empfehlungen der Stiko. Das Land wies darauf hin, dass es keine Möglichkeit habe, Mediziner anzuweisen, auch Jugendlichen eine Auffrischungsimpfung anzubieten.

Von Michael B. Berger