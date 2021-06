Hannover

Niedersachsen will härter gegen Antisemitismus und Judenhass vorgehen. Justizministerin Barbara Havliza kündigte am Freitag im Landtag eine strengere Strafverfolgung von Tätern an. Die CDU-Politikerin sprach sich dabei auch erstmals dafür aus, dass antijüdisch gesinnte Ausländer in Deutschland nicht eingebürgert werden dürfen.

„Antisemitische Hassdelikte sollen nach meinen rechtspolitischen Vorstellungen künftig leichter verfolgt werden können“, sagte Havliza in einer Parlamentsdebatte über Antisemitismus. „Unser Bestreben ist eine Null-Toleranz-Strategie.“ Schon bei der nächsten Justizministerkonferenz am 16. Juni werde sie sich gemeinsam mit Bayern dafür einsetzen.

Beleidigungsdelikte verfolgen

„Es kann nicht sein, dass die ganze Welt im Netz Videos mit antisemitischen Beleidigungen abrufen kann, aber unsere Staatsanwaltschaften nichts tun können, weil ein Strafantrag fehlt“, sagte Havliza im Parlament. Ein solcher Antrag sei bislang die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Staatsanwälte Beleidigungsdelikte verfolgen könnten: „Hier wollen wir neue Impulse setzen.“

Havliza sagte, sie unterstütze die Pläne der Bundesregierung, den neuen Straftatbestand der „verhetzenden Beleidigung“ einzuführen. Gegenwärtig könnten Beschuldigte nur wegen Volksverhetzung verurteilt werden, wenn es um eine Störung des öffentlichen Friedens gehe. „Doch wir müssen bereits deutlich vorher ansetzen.“

Einbürgerung ausschließen

Die Ministerin sprach sich zudem für eine Neuregelung des Staatsangehörigkeitsrechts aus. Antisemitische Handlungen seien unvereinbar mit dem Grundgesetz. Havliza: „Warum sollte jemand, der öffentlich gegen Juden hetzt, die Existenz des Staates Israel in Frage stellt oder israelische Fahnen verbrennt, deutscher Staatsbürger werden dürfen?“

Hintergrund der Debatte waren die gewalttätigen Anti-Israel-Demonstrationen während des jüngsten Gaza-Krieges und ein wieder zunehmender Antisemitismus in der Gesellschaft. Die Opposition warf der rot-schwarzen Landesregierung vor, jüdische Einrichtungen in Niedersachsen nicht genug zu schützen. Grüne und FDP kritisierten, dass die vom Landtag beschlossen zwei Millionen Euro für Sicherheitsmaßnahmen nicht dafür verwendet wurden. Es seien Versprechen an die jüdischen Gemeinden gebrochen worden.

20 Monate nach Halle

Rund 20 Monate nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle gebe es immer noch keine „baulichen Schutzmaßnahmen für jüdische Einrichtungen in Niedersachsen“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Das Parlament müsse dafür sorgen, dass die Landesregierung das sofort umsetze. „Das wäre ein starkes Signal.“

„Es ist beschämend, zu sehen, wie das gelaufen ist“, kritisierte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. Der Landtag habe dafür zwei Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Am Ende sei kein Geld geflossen. „Die Einrichtungen, die diesen Schutz wollen, verdienen diesen Schutz auch“, sagte Hamburg.

Pistorius: Geld steht zur Verfügung

Innenminister Boris Pistorius (SPD) wies die Vorwürfe zurück. Das Landeskriminalamt habe sehr schnell Vorlagen für die Sicherheit von jüdischen Einrichtungen erstellt. Das Geld stehe dem Kultusministerium zur Verfügung. „Wir haben sehr wohl reagiert. Wir haben für sofortigen Objektschutz aller jüdischen Einrichtungen in Hannover gesorgt“, sagte Pistorius.

Von Marco Seng