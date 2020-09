Der Zerfall der AfD-Fraktion in Niedersachsen sorgt bis in die Bundespartei für großen Ärger. Die bisherige Fraktionschefin Dana Guth und die beiden mit ihr ausgetretenen Abgeordneten wurden vom Vorstand nach Berlin zitiert. Die AfD verliert im Landtag in Hannover Geld und Einfluss.

Die damalige AfD-Spitzenkandidatin Dana Guth und der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, sprechen 2017 in der Bundespressekonferenz in Berlin über die Landtagswahl in Niedersachsen. Jetzt will Gauland Guth aus der Partei werfen. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa