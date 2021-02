Hannover

Im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen in Lügde sind am Donnerstag weitere Versäumnisse der Behörden bekannt geworden. Danach hat die Polizei in Northeim bereits im Frühjahr 2019 Hinweise auf mögliche Täter bekommen, ist diesen aber nicht nachgegangen. Zu einer Festnahme kam es erst ein Jahre später. Das Innenministerium hat den Fall bereits geprüft und Fehler eingeräumt. „Die Polizei hätte die Staatsanwaltschaft informieren müssen“, sagte Niedersachsens Polizeipräsident Axel Brockmann der HAZ.

Bezug zu Lügde

Bei den Ermittlungen in Northeim geht es um zwei Männer, die in Verbindungen zum Haupttäter der Missbrauchsserie auf dem Campingplatz im westfälischen Lügde standen. Einer der Männer, ein 49-jähriger Familienvater aus dem Landkreis Northeim, war im März 2020 festgenommen worden. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren am Landgericht Göttingen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen. Der andere Mann ist noch auf freiem Fuß.

Anzeige

Wie jetzt bekannt wurde, sollen die beiden Männer möglicherweise auch ihre eigenen Kinder missbraucht haben. Diesen Verdacht hatte offenbar das Jugendamt Northeim bereits vor zwei Jahren gegenüber der Polizei geäußert. Nach HAZ-Informationen soll das Jugendamt in mehreren Schreiben an die Polizeiinspektion darauf hingewiesen haben, dass sich die Kinder in andauernder Gefahr befinden. Die Northeimer Ermittler informierten demnach aber nur die für die Missbrauchsserie in Lügde zuständige Sonderkommission in Nordrhein-Westfalen. Ergebnis offenbar: Die Northeimer Kinder waren in Lügde missbraucht worden, die Väter galten aber nicht als Täter.

Brockmann: Vorfälle sind aufgearbeitet

Nach Angaben von Polizeipräsident Brockmann hat das Innenministerium nach der Festnahme des 49-Jährigen eine Expertengruppe eingerichtet, die mögliche Versäumnisse bei der Polizei in Northeim und bei der dafür verantwortlichen Polizeidirektion Göttingen prüfen sollte. Das Ergebnis stellte Brockmann am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags vor. Die Vorfälle seien „gründlich aufgearbeitet“ worden, betonte er.

Die Kommunikation zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sei „nicht eindeutig“ gewesen, sagte Brockmann der HAZ. „Die Polizei hätte der Staatsanwaltschaft die Hinweise des Jugendamtes vortragen müssen.“ Da sei zu wenig gemacht worden. Personelle Konsequenzen sollen die Versäumnisse allerdings vorerst nicht haben. Strafrechtlich gebe es keine Vorwürfe, mögliche dienstrechtliche Folgen würden von der Polizeidirektion Göttingen geprüft.

Hundertfacher Missbrauch

Das Landgericht Detmold hatte den 56-jährigen Andreas V. im vergangenen September zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Andreas V. soll in seiner Behausung auf dem Campingplatz in Lügde nahe der Grenze zu Niedersachsen insgesamt 32 Kinder mehr als 200-mal missbraucht haben.

Der Skandal hatte auch schwere Verfehlungen und Behördenversagen offenbart – unter anderem im Jugendamt Hameln-Pyrmont in Niedersachsen. Das Jugendamt hatte einem der Haupttäter von Lügde trotz mehrerer Hinweise auf sexuell übergriffiges Verhalten die Pflegschaft für ein Mädchen übertragen. Eine Kommission des Landes Niedersachsen hatte im Dezember ihren Abschlussbericht zu den Vorfällen vorgelegt und darin eine professionellere Arbeit der Jugendämter in Niedersachsen gefordert. Die Kommission empfahl zudem eine flächendeckende Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendhilfe, Polizei und Gerichten.

Von Marco Seng