Der langjährige Geschäftsführer des katholischen Lateinamerika-Hilfswerks „Adveniat“ und spätere Bischof Emil Stehle (1926 bis 2017) hat einen Priester aus dem Bistum Hildesheim geschützt, indem er Taten vertuschte und ihn nach Südamerika versetzte. Doch möglicherweise war er selbst ein Missbrauchstäter. Diesen Vorwurf erhebt Niedersachsens frühere Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz in einem offenen Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzig. Niewisch-Lennartz ist Obfrau einer Expertengruppe, die Missbrauchsvorwürfe gegen den ehemaligen Hildesheimer Bischof Heinrich Maria Janssen untersucht hat.

Betroffene meldete sich bei Expertengruppe

Nach Vorlage des Berichtes über Janssen, in dem auch die Tätigkeit des früheren „Adveniat“-Geschäftsführers auftauchte, habe sich zunächst ein Verwandter dann die Betroffene selbst gemeldet und vorgetragen, durch Bischof Stehle sexuell missbraucht worden zu sein, schreibt Niewisch-Lennartz: „Aufgrund meiner Erfahrungen im Rahmen der Tätigkeit für die Expertengruppe aber auch aufgrund meiner langjährigen richterlichen Expertise habe ich keinen Anhaltspunkt dafür, an dem Wahrheitsgehalt des Vortrags zu zweifeln.“

Untersuchen sollte die Bischofskonferenz auch die Arbeit der Koordinierungsstelle Fidei Donum, die Priester etwa nach Südamerika verschickte, rät die frühere Ministerin. „Insbesondere bedarf es unseres Erachtens einer Aufklärung, ob regelmäßig Priester, die in ihren Heimatsdiözesen oder in Deutschland insgesamt nicht mehr tragbar waren, in Südamerika eingesetzt wurden und ob bei weiteren anhängigen Strafverfahren Verdeckungshandlungen zu Gunsten des sexuellen Missbrauchs beschuldigter Priester feststellbar sind.“ Dass Bischof Stehle nun selbst als möglicher Missbrauchstäter erscheine, erhöhe die Dringlichkeit einer Untersuchung.

