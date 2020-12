Herr Tonne, fühlen Sie sich momentan nicht ziemlich einsam?

Nein, einsam fühle ich mich beim besten Willen nicht.

Man hat aber den Eindruck, dass die Kritik an ihrer Schulpolitik in der Corona-Krise zunimmt?

Wir sind gut beraten, wenn wir sehr ernst nehmen, was uns da an Sorgen und Unsicherheiten transportiert wird. Aber wir als Kultusministerium müssen die emotionale Debatte auch immer wieder mit den Fakten übereinanderlegen und einsortieren. Das heißt nicht, dass ich die Kritik als belanglos vom Tisch wische. Wenn die Menschen nach acht Monaten den Kragen voll haben von der Pandemie, ist das nur zu verständlich.

Es dürfte auch schwierig sein zu ignorieren, dass jetzt Kommunen wie die Stadt Salzgitter eigenmächtig die Regelungen verschärfen und alle Schulen ins Wechselmodell schicken.

Erstens: Es ist eine Stadt und nicht mehrere Kommunen, die für sich die Entscheidung getroffen hat, sich von der Vorgabe der Verordnung des Landes abzusetzen. Da wird man weiterhin miteinander über Freiheiten der Kommunen und klare Vorgaben des Landes diskutieren müssen. Zweitens: Auch Salzgitter hat ja die Möglichkeit, differenziert vorzugehen und ins Szenario B zu gehen mit lediglich der Hälfte der Schüler, wenn ein Infektionsfall da ist. Dieses differenzierte Vorgehen hätte ich mir gewünscht. Einfach die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen nach Hause zu schicken, halte ich für unangemessen. Das ist für die Schüler und die Eltern eine Belastung. Drittens: Wenn nach vier Wochen Höchstzahl an Infektionen über 80 Prozent der Schulen in Niedersachsen unbeeinträchtigt sind vom Corona-Virus, dann sind alle Vermutungen über die Ausbreitung des Virus durch die Faktenlage widerlegt. Unsere Schutzmaßnahmen für die Schulen wirken.

Also hat Salzgitter Oberbürgermeister Frank Klingebiel ( CDU) falsch reagiert?

Sein Argument war die hohe Inzidenz in der Stadt. Ich habe ihm gesagt, dass es Spielraum für die Kommunen geben muss; aber um drei Wochen zu verlängern, obwohl die Inzidenz inzwischen unter 100 gefallen ist, ist eine zu langfristige Maßnahme. Damit wird dem Wert des Präsenzunterrichts für die Schüler zu wenig Bedeutung beigemessen. Und die Lehrkräfte stehen vor zu großen Herausforderungen. Außerdem: Niedersachsen hat bundesweit die strengsten Infektionsschutzregeln im Schulbereich.

„Unsere Schutzmaßnahmen für die Schulen wirken“: Grant Hendrik Tonne. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Halten Sie möglicherweise so sehr an der Präsenzpflicht fest, weil sich mit sinkenden Infektionszahlen das Problem bald von selbst erledigen könnte?

Dann hätten wir nicht die Maßnahmen getroffen, die wir getroffen haben. Wir haben in der Verordnung für alle nachvollziehbar gesagt: Mit der Inzidenz 100 und der eigenen Corona-Betroffenheit geht ihr ins Szenario B. Das hat kein anderes Bundesland gemacht. Natürlich hat das Szenario A mit dem reinen Präsenzunterricht einen hohen Wert, aber wir halten nicht krampfhaft daran fest. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, die emotionale Debatte immer wieder damit übereinander zu legen.

Was meinen Sie damit genau?

Die Leute haben nach Wochen der hohen Belastung genug. Den ganzen Tag hat man nichts anderes mehr als Corona. Jeden Tag haben wir drei Wissenschaftler, die morgens, mittags und abends was anderes erzählen. Das zerrt an den Nerven und erzeugt natürlich auch Ängste und Unwohlsein. Deshalb die klare Botschaft: Wir sitzen hier jeden Morgen zusammen, wir gucken uns Zahlen, Entwicklungen und Besonderheiten an einzelnen Schulen an. Gibt es da etwas, was wir noch nicht erfasst haben? Müssen wir daraus andere Schlüsse ziehen? Es geht um Vertrauen ins System. Deshalb versuche ich auch immer wieder, dem Gefühlten Zahlen und Fakten entgegen zu halten: Infektionen in der Schule werden getrieben durch das Verhalten außerhalb. Wir haben keine massenhafte Verbreitung in den Schulen.

Die nahenden Weihnachtsferien verschaffen zumindest den Schulen eine Corona-Atempause. Wie soll es denn ab Mitte Januar weitergehen?

Das ist zum jetzigen Zeitpunkt immer ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ich will noch einmal betonen: Wir haben drei klare Szenarien A, B und C. Keines dieser Szenarien bedeutet, dass kein Unterricht stattfindet. Diese Szenarien tragen uns durch das Schuljahr. Es gilt aber, immer wieder den Rahmen dafür anzupassen. Es geht auch im Januar weiter mit dem Ziel, möglichst viel Präsenzunterricht zu haben – aber nicht auf Biegen und Brechen, sondern immer einsortiert in die Entwicklung der Infektionszahlen.

Was heißt das konkret für den 11. Januar?

Wenn wir es schaffen, Weihnachten und Silvester vernünftig zu sein, dann werden wird das Schuljahr am 11. Januar mit weniger Belastung angehen, als wir das zum heutigen Stand erleben. Wir haben jetzt eine länger anhaltende Phase des leichten Rückgangs der Zahlen, auch an Schulen. Wir bekommen es im Szenario A auf dem Weg in den Griff, den wir gerade gehen.

Was sagen Sie Stand heute den Schülern, die im kommenden Jahr ihr Abitur machen? Wird das halbwegs normal laufen?

Die klare Antwort ist: Sie werden ein hochwertiges Abitur machen und können genauso stolz darauf sein, wie alle anderen vor und nach ihnen. Zweite Botschaft ist: Sie werden ein faires Abitur machen. Das heißt: Die Einschränkungen, die Schülerinnen und Schüler derzeit haben, werden berücksichtigt. Wenn der Präsenzunterricht über Wochen beeinträchtigt ist, wird es die Möglichkeit geben, dass man von einem zentralen Abitur zu einem dezentralen Abitur übergeht und darauf Rücksicht nimmt, welche Themen man an der Schule behandeln konnte. Es gibt aber kein geschenktes Abitur. Das gilt auch für die genauso wichtigen Haupt-, Real-, und Förderschulabschlüsse. Qualitativ wird es genauso anspruchsvoll sein wie immer, jeder muss sich auf den Hosenboden setzen. Auch am Zeitplan soll sich nichts ändern.

