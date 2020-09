Eine Messeagentur will Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil nicht mehr als Schirmherr für ihre Veranstaltungen haben. Hintergrund ist ein Streit über die Corona-Auflagen des Landes.

Die Jobmesse 2019 in Hannover fand in der in der Tui-Arena statt. Quelle: Villegas