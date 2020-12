Hannover

Die Jugendämter in Niedersachsen müssen künftig professioneller arbeiten, um Kindesmissbrauch besser verhindern zu können. Das fordert eine Kommission des Landes, die nach dem hundertfachen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde eingerichtet worden war, in ihrem am Mittwoch vorgelegten Abschlussbericht.

Der Skandal hatte auch schwere Verfehlungen und Behördenversagen im Jugendamt Hameln-Pyrmont in Niedersachsen offenbart. Das Jugendamt hatte einem der Haupttäter von Lügde trotz mehrerer Hinweise auf sexuell übergriffiges Verhalten die Pflegschaft für ein Mädchen übertragen.

Anzeige

44 Ratschläge der Experten

Die vom Landespräventionsrat eingerichtete Kommission hat insgesamt 44 Empfehlungen an die Landesregierung formuliert. Das Expertengremium fordert eine „Qualitätsoffensive“ für Jugendämter und andere Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. „Die Einschätzung, ob ein Kind gefährdet ist oder nicht, ist eine der anspruchsvollsten im Jugendamt und im Kinderschutz überhaupt“, sagte der Vorsitzende der Kommission, Thomas Meysen. Damit das in der Praxis funktioniere, sollten die Teamleitungen in den Sozialen Diensten der Jugendämter in ihrer Rolle als Fachaufsicht gestärkt werden.

Außerdem fordert die Kommission Schutzkonzepte bei einer Unterbringung in Pflegefamilien und Verbesserungen in der Arbeit mit Herkunftsfamilien. Sie empfiehlt ferner Fortbildungen für alle Beteiligten im Kinderschutz sowie eine flächendeckende Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Jugendhilfe, Polizei, Familien- und Strafgerichtsbarkeit über den Einzelfall hinaus. „Fälle wie derjenige in Lügde machen deutlich: Jugendämter sind für Kinder lebenswichtig“, sagte Meysen.

Land will Empfehlungen umsetzen

„Wir nehmen diese Empfehlungen sehr ernst und sollten zügig damit beginnen, diese – soweit noch nicht geschehen – umzusetzen“, sagte Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza ( CDU). „Die Kommunen werden dies hoffentlich genauso tun.“

Der Schutz von Kinder und Jugendlichen sei eine Verpflichtung, „der wir alle zusammen auch nur gerecht werden können, wenn wir alle genau hin- und auf keinen Fall wegschauen“, sagte Havliza. „Wir können und dürfen es uns auf keinen Fall leisten, dass wir gerade gefährdete Kinder aus dem Blick verlieren. Sie brauchen und verdienen unseren Schutz.“ Havliza forderte, jede Form von sexualisierter Gewalt gegen Kinder als Verbrechen einzuordnen.

Kommission im Landtag

Am Montag hatte bereits eine Landtagskommission für mehr Kinderschutz die Arbeit aufgenommen. Ziel der Enquetekommission, die aus 14 Abgeordneten und vier externen Sachverständigen besteht, ist die Verbesserung des Kinderschutzes und die Verhinderung von Missbrauch und sexueller Gewalt an Kindern.

Von Marco Seng