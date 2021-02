Herr Buck, Sie sind Kinderarzt und im Vorstand der Ärztekammer Niedersachsen und betrachten die derzeitige Schulöffnungs- und Schließungspolitik kritisch. Warum?

Mir fehlt bei den Schulöffnungen und Schulschließungen völlig eine längerfristige Strategie, die das Wohl der Kinder im Auge hat. Fest steht, dass wir es versäumt haben, die Schulen besser auszustatten, sodass sie wirklich halbwegs pandemiefest werden. Und da man annehmen muss, dass diese Pandemie noch einige Monate, vielleicht auch mehr als ein Jahr dauern wird, vermisse ich echte Perspektiven – für die Eltern, aber vor allem für die Jugendlichen und Kinder.

Die Landesregierung hat es in den Grundschulen jetzt den Eltern überlassen, ob sie ihre Kinder in den Präsenzunterricht schicken oder nicht. Die Begründung: Die Eltern wüssten doch am besten, was für Ihre Kinder richtig wäre ...

Diesen Schritt halte ich für grundfalsch, denn nicht alle Eltern treffen die richtigen Entscheidungen. Die Verantwortung für den gefahrlosen Schulbesuch muss der Kultusminister tragen, nicht die Eltern! Stattdessen müssten die Lehrer entscheiden, wer zu Hause bleiben kann oder wer so viel versäumt hat, dass es wirklich schädlich werden kann. Schließlich wissen die Lehrerinnen und Lehrer um die Stärken und Schwächen ihrer Schülerinnen und Schüler. Wir laufen derzeit Gefahr, etwa 20 Prozent der Kinder einfach von ihrer weiteren Entwicklung abzuhängen – in sprachlicher Hinsicht, in gesundheitlicher Hinsicht. Wir sehen ganz klar in unseren Arztpraxen die Folgen des Lockdowns. Bewegungsmangel, Sprachentwicklungsstörungen, psychische Probleme, Depression und Traurigkeit. Die Jugendlichen verlieren ihre Kontakte in der Schule und damit ihre Jugend.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Ich bin seit 27 Jahren Arzt in der Kinderheilkunde in Hannover-Misburg und habe bis vor Kurzem noch nie erlebt, dass so viele Kinder mir gesagt haben: ,Ich freue mich wieder auf die Schule.‘ Mir haben Eltern auch kürzlich erzählt, dass ihr Dreijähriger jetzt mit ihrer Hilfe über Skype mit seinem Freund kommuniziert. Er hat zum Ende des Gesprächs den Bildschirm weinend geküsst – das ist doch ein krasses Zeichen für die Not ...

Aber manchen scheint der Lockdown doch noch ganz gut zu bekommen...

Für manche Familien, die gut sortiert sind, die ein Häuschen haben, einen Garten und viel Platz, mag das noch zustimmen. Denen tut vielleicht das Herunterfahren gut. Doch jenseits dieser gutbürgerlichen Verhältnisse sieht es ganz anders aus. Das belegen auch etwa die Schuleingangsuntersuchungen, da wurde bereits im vergangenen Jahr gesagt, dass die Leistungsstörungen erheblich zugenommen haben. Das macht uns Kinderärzten erhebliche Sorge. Auch merkt man bei kleinen Kindern, wenn sie nicht mehr in der Kita mit Nahrung versorgt werden. Das ist in unserer Gesellschaft, die gerne über Armut hinwegschaut, ein echtes Problem.

Thomas Buck, 1966 in Hannover geboren, Studium der Medizin an der MHH, promovierter Kinder- und Jugendarzt, seit 2002 niedergelassen in Misburg. Mitglied im Landesvorstand der Ärztekammer Niedersachsen, seit 2020 Vorsitzender der Bezirksstelle Hannover der Ärztekammer.

Was soll die Politik tun?

Sie muss mehr dafür tun, dass die Schulen sicherer werden. Warum gibt es keine Schnelltests für Schüler und Lehrer? Warum wird nicht erheblich mehr Geld ausgegeben für bessere Lüftungssysteme, vernünftige Schultoiletten und und und? Wir müssen auch einen differenzierten Blick auf die Kinder werfen, die nicht nur verwahrt werden oder als Virenschleuder betrachtet werden dürfen. Schulschließungen dürfen wirklich nur eine kurzfristige Notmaßnahme bleiben. Jetzt für alle, aber mit einer klaren Perspektive für eine sichere Öffnung.

Weitere Warnungen: „Auch bei Kindern wissen wir von schweren Verläufen“ Auch der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, warnte vor den Folgen der Einschränkungen. „Schon jetzt berichten Kinderärzte und Jugendtherapeuten über eine massive Zunahme von Kindern, die verhaltensauffällig sind“, sagte er der „Rheinischen Post“. Die Ärztekammer in Niedersachsen warnt zudem davor, die Auswirkungen der Krankheit Covid-19 auf Kinder zu unterschätzen. „Auch bei Kindern wissen wir von schweren Verläufen.“ Deshalb setzen sich die Ärzte für eine kurze, aber komplette Schließung der Schulen ein. Aktuell lernen zwar die meisten Schüler in Niedersachsen zuhause, die Grundschulen und die Abschlussklassen befinden sich jedoch im Wechselunterricht. „Wir sollten jetzt konsequent handeln, da die Impfungen in Aussicht sind. Sonst könnten wir unsere Inkonsequenz eventuell sehr bereuen“, sagt die Präsidentin der niedersächsischen Ärztekammer Martina Wenker. In den meisten anderen Bundesländern sind die Schulen bis zum 14. Februar ganz geschlossen. Es sei ein gewaltiger Kraftakt für Eltern, die Kita- und Grundschulkinder zu Hause zu betreuen und zu unterrichten, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrem am Sonnabend veröffentlichten Video-Podcast. Es sei „bitter“, dass Kinder und Jugendliche derzeit auf vieles verzichten müssten, was in dieser Lebensphase sonst so wichtig sei und Freude mache: Freunde treffen, Hobbys nachgehen, feiern oder einfach nur unbeschwert in den Tag hineinleben. Sie bat die Familien gleichwohl weiter um Geduld. „Noch sind wir nicht so weit, Kitas und Schulen wieder öffnen zu können“, sagte Merkel.

Von Michael B. Berger