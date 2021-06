Hannover

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat versichert, dass es im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer keine Förderung von Erdöl oder Erdgas geben werde. „Wir lehnen Erdölförderung im Wattenmeer konsequent ab“, sagte Lies. Dennoch wollte die Regierungsmehrheit von SPD und CDU das Verbot der Erdölförderung nicht sofort in eine neue Fassung des Wattenmeergesetzes nehmen, die am Donnerstag beschlossen wurde. Dieses soll erst in einem „zweiten“ Schritt geschehen.

Niederländer wollen vor Borkum Gas fördern

Der Minister begründete dies mit der Wahrung von Fristen und der Kompliziertheit des Bergrechtes. Der jetzt beschlossene erste Teil des Gesetzes sei bereits ausgehandelt, auch mit den Kommunen vor Ort. Er sieht eine Erweiterung des Biosphärenreservats vor, das zum Unesco-Weltnaturerbe zählt. Dass eine niederländische Firma am Rande des Reservates vor der Insel Borkum nach Erdgas bohren will und eine Erlaubnis beantragt hat, lehnen Lies, zahlreiche Umweltverbände und die Grünen ab. Lies kündigte seinen Einspruch zu diesem Vorhaben an.

Die Grünen fanden das Verhalten der Regierung wenig überzeugend. Wenn man schon die Gesetzesnovelle in zwei Monaten fertig bekommen habe, hätte man auch die Änderungswünsche der Grünen mit hineinnehmen können. „Mit zwei, drei am Montag eingereichten Sätzen, kommt man da nicht aus“, meinte indes der CDU-Abgeordnete Axel Miesner. Der Antrag der Grünen gehe an der Realität vorbei. So wurde er mit breiter rot-schwarzer Mehrheit abgelehnt.

Von Michael B. Berger