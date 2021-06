Hannover

Von „nicht auflösbaren“ Meinungsunterschieden innerhalb der rot-schwarzen Regierungskoalition hatte Ministerpräsident Stephan Weil kürzlich gesprochen – die FDP hat diesen Satz am Donnerstag zu einer Generalattacke auf die Regierung genutzt. „Jetzt, wo das Geld knapp wird, reißen die Gräben zwischen SPD und CDU auf“, sagte FDP-Fraktionsfraktion Stefan Birkner. In einer erregten Rede lastete er der Koalition an, keine „gemeinsame Idee“ entwickelt zu haben, wo sie hinwolle. Bislang habe sie bestehende Gegensätze nur mit viel Steuergeld zuschütten können, das nun wegen der Corona-Krise fehle.

Die Reihen schließen sich im Parlament

Birkners Attacken führten dazu, dass sich die Koalition so geschlossen präsentierte wie sonst selten. „Ich will Ihnen gern erklären, was die Koalition zusammenhält – Verantwortungsbewusstsein“, entgegnete Weil. Der Ministerpräsident erinnerte den Freidemokraten daran, dass die Liberalen nach der letzten Landtagswahl in kein Regierungsbündnis einsteigen wollten – im Gegensatz zur CDU, mit der sich die SPD zuvor einen „knüppelharten Wahlkampf“ geleistet habe. Beide Parteien hätten auch unterschiedliche Ansichten und Geschichten. „Diese Koalition hat von Anfang an einen respektvollen Umgang miteinander gepflegt.“

Auf die gegenseitigen Sticheleien auch während der Corona-Krise wies Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg hin. So habe Innenminister Boris Pistorius (SPD) mit seinem Vorgänger Uwe Schünemann (CDU) einen selbst ernannten Schatten-Innenminister, der seinem Nachfolger nichts gönne, und habe Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) eine Art Schatten-Staatskanzlei in seinem Ministerium aufgebaut. „Die Große Koalition ist sich selbst die größte Opposition“, sagte Hamburg. Da sei man sich mit der FDP einig.

„Sie reden das Land schlecht“

SPD-Fraktionschefin Johanne Modder hielt Birkner in einer emotionalen Rede vor, „seit Monaten Frontalopposition zu betreiben“ und das Land schlecht zu reden. Dabei quälten die Bürgerinnen und Bürger wesentliche elementare Fragen, etwa nach dem Erhalt des Arbeitsplatzes oder der Gesundheit. „Da draußen sitzen die Menschen in Kurzarbeit und wissen nicht, ob sie wieder zur Arbeit können und Sie kommen hier mit einem kleinkarierten Streit“, meinte auch der CDU-Finanzexperte Ulf Thiele. Jedes der zahlreichen Vorhaben der Koalition sei finanziell hinterlegt – von der Sanierung der Hochschulmedizin bis zur Digitalisierung.

