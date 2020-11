Hannover

Die hannoversche Landeskirche wird in den nächsten Jahren einen moderaten Sparkurs fahren – nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen des absehbaren Verlustes von Mitgliedern. In diesem Jahr haben der Landeskirche 50 Millionen Euro an Steuereinnahmen gefehlt, wie Finanzdezernent Rolf Krämer am Rande der in Hannover tagenden Landessynode berichtete. Noch im Sommer hatte Krämer allerdings befürchtet, dass die der Pandemie geschuldeten Steuereinbrüche mit 90 Millionen Euro wesentlich höher ausfallen würden.

Trotz der fehlenden Einnahmen konnte die Kirche einen ausgeglichen Etat für das kommende Jahr vorlegen, der knapp 642 Millionen Euro umfasst. „Wir werden unsere Rücklagen noch dringend brauchen, wenn 2025 der Baby-Boomer-Jahrgang in die Rente geht“, sagte Kramer. Dann werde man die Haushalte Jahr für Jahr um etwa 2 Prozent reduzieren müssen, kündigte er an.

Erstmals ein digitales Treffen

Erstmals tagte das Kirchenparlament dezentral – in Hannover und an verschiedenen Orten. Synodenpräsident Matthias Kannengießer zeigte sich mit dem Verlauf dieser ungewöhnlichen Zusammenkunft auf Distanz sehr zufrieden. Manche Synodale hatten sich zu Klein- und Kleinstgruppen in einem kirchlichen Haus getroffen, um in gebührendem Abstand über verschiedene Bildschirme mitzudiskutieren.

Landesbischof Ralf Meister beschrieb in seinem alljährlichen Bischofsbericht vor der Synode die Corona-Krise mit biblischen Worten als eine Zeit des Exils und der Wüstenwanderung, in der man habe Abschied nehmen müssen von gewohnten Gebräuchen. Meister sagte am Donnerstag, für ihn sei dieses Jahr das Wort „systemrelevant“ das Unwort des Jahres, weil es Kunst, Kultur, Religion, Soziales als irrelevant abtue und Gesundheit über alles stelle, gefolgt von der Wirtschaft. „Das ist ein gefährlicher Begriff, der leichtfertig verwendet wurde.“ Man müsse auch aufpassen, dass sich die Corona-Krise nicht zu einer sozialen Krise auswachse, mahnte der Landesbischof.

Gespräche über Weihnachtsgottesdienst in Corona-Zeiten

Meister sagte, sogar seriöse Medien hätten gefragt, ob Weihnachten dieses Jahr stattfinde: „Was für eine Quatschfrage. Natürlich findet Weihnachten statt!“ Der Landesbischof kündigte in den nächsten zwei bis drei Tagen beginnende Gespräche der Kirchen mit der Landesregierung über die Frage an, wie Advents- und Weihnachtsgottesdienste unter den strengen Corona-Bedingungen stattfinden könnten. „Wir reden auch über das Chanukka-Fest“, versicherte er den Menschen jüdischen Glaubens. Die Kirchen hofften, dass es Veranstaltungen unter freiem Himmel und an anderen Orten geben könnte – „jedoch keine Großveranstaltungen“.

Von Michael B. Berger