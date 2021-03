Hannover

In Niedersachsen sollen die Geschäfte in einigen Modellkommunen bald wieder öffnen dürfen. Nach Angaben von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) könnte das bereits Ende März der Fall sein. Voraussetzung für das Einkaufen ist ein negativer Corona-Test. Das haben die Koalitionsspitzen von SPD und CDU am Donnerstag beschlossen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte Gespräche mit den Kommunen an. Bisher haben sich demnach sechs Städte beworben, darunter Hannover.

Mehr Freiheit, mehr Sicherheit

„Es gibt in unserer Gesellschaft eine riesige Sehnsucht danach, endlich ein wenig wieder normaler zu werden“, sagte Weil nach der Sitzung des Koalitionsausschusses. Das Land wolle insbesondere die neuen Testmöglichkeiten nutzen, um mehr Freiheit und mehr Sicherheit zusammenzubringen. Das müsse man aber zunächst einmal erproben. „Deswegen wollen wir auf die Kommunen zugehen und mit ihnen zusammen ein Konzept erarbeiten“, erklärte Weil. Entscheidungen werde es aber erst nach den Bund-Länder-Gesprächen am kommenden Montag geben.

Schnelltest reicht für zwölf Stunden

Althusmann sprach von einer deutlichen Verbesserung der Situation des Einzelhandels durch eine solche Regelung. „Das ist nicht unvorsichtig, das ist nicht leichtsinnig.“ Die Landesregierung orientiere sich nach wie vor am hohen Infektionsgeschehen. „Und dennoch bieten wir damit Niedersachsen eine Perspektive.“ Althusmann rechnet damit, dass sich mehr als die sechs Kommunen melden werden. Mit Schnelltests und möglicherweise auch Apps sollen die Besucher bis zu zwölf Stunden Zutritt zu den gesicherten Zonen haben.

Von Marco Seng