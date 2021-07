Hannover

Das Land Niedersachsen appelliert an alle Bürger, die vor einer Zweitimpfung stehen, sich auch mit dem Impfstoff Astrazeneca impfen zu lassen, sofern die Impfzentren über kein anderes Mittel verfügen. „Wenn in den Impfzentren vor Ort kein mRNA-Impfstoff zur Verfügung stehen sollte, was sich nächste Woche erledigt haben dürfte, kann man nur raten, dann Astrazeneca zu nehmen“, erklärte der Sprecher des Sozialministeriums, Oliver Grimm.

Das Ministerium erwarte, dass es kommende Woche kaum noch zu Problemen kommt, weil bis dahin 90.000 Dosen mit mRNA-Impfstoffen an die Impfzentren geliefert sein werden. Der Großteil aller Zweitimpfungen müsse dann abgedeckt werden können.

In Bremen wurde Impfstoff bereits vernichtet

In Bremen hatten Kassenärzte berichtet, dass immer mehr Astrazeneca-Dosen vernichtet werden, weil Bürger eine Impfung mit diesem Präparat ablehnten. Dies geschehe in Niedersachsen nicht, hieß es am Freitag. Regierungssprecherin Anke Pörksen sagte, man könne nicht stehen lassen, dass in Niedersachsen Astrazeneca weggeworfen werde, weil Bürger dieses Mittel mittlerweile ablehnten.

Die Landesregierung verzichte aber auf eine weitere Bestellung des Impfstoffs.

Pörksen kritisierte erneut, dass die Ständige Impfkommission (StiKo) mit ihrer Empfehlung für sogenannte Kreuzimpfungen den eigentlich guten, aber umstrittenen Impfstoff noch weiter abgewertet habe: „Sowohl der Ministerpräsident als auch die Sozialministerin haben Schwierigkeiten mit diesen Empfehlungen.“

60 Prozent der Niedersachsen mindestens einmal geimpft

In Niedersachsen haben mittlerweile 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger eine Erst- und 40 Prozent eine Zweitimpfung erhalten. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder leicht angestiegen auf landesweit 4,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Zu einem kleineren Corona-Ausbruch ist es in einer Fleischfabrik im Landkreis Cloppenburg gekommen, wo man bei Testungen 18 Corona-Infizierte identifiziert hat. „Bei diesem Eintrag handelt es sich um Reiserückkehrer“, berichtete Ministeriumssprecher Grimm. Die Landesregierung bekräftigte am Freitag, dass Rückkehrer aus Hochinzidenzgebieten, die aber geimpft oder vollständig von Corona genesen seien, nicht in Quarantäne müssten.

Von Michael B. Berger