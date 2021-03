Hannover

Vor Weihnachten wollte die Politik einen harten Lockdown, um über die Feiertage mehr Kontakte zu ermöglichen. An Ostern ist es jetzt genau umgekehrt. Bis zu den Feiertagen ändert sich nicht viel, aber rund um Ostern soll sich außerhalb des eigenen Haushalts möglichst niemand treffen. Mal abgesehen vom zu erwartenden Massenandrang in den Supermärkten am Mittwoch vor Ostern und am Ostersamstag.

„Erweiterte Ruhezeit“

Auch die Niedersachsen sollen an Ostern möglichst zu Hause bleiben. Nach den aktuellen Beschlüssen der Bund-Länder-Runde sollen der 1. April (Gründonnerstag) und der 3. April (Samstag) zusätzlich einmalig als Ruhetage definiert werden – mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen. Zudem werden vom 1. bis 5. April Ansammlungen im öffentlichen Raum grundsätzlich untersagt („Erweiterte Ruhezeit zu Ostern“). Es gelte damit an „fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip #WirBleibenZuHause“, heißt es in dem Beschluss.

Maximal fünf Personen?

Private Zusammenkünfte in Regionen unter Inzidenz 100 sind in dieser Zeit im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Paare gelten als ein Haushalt. Wenn Außengastronomie geöffnet ist, wird diese während der fünf Tage geschlossen.

Soweit die Theorie: Tatsächlich hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg erst in der vergangenen Woche die Fünf-Personen-Regel gekippt. Das Land muss an dieser Stelle also nachbessern und eine rechtssichere Vorschrift finden.

Das gilt in der Region Hannover

Einfach ist dagegen die Regel in Regionen mit einem Inzidenzwert von mehr als 100. Auch die Region Hannover gehört dazu. In diesen Fällen greift die sogenannte Notbremse – es gilt nach wie vor: Bei privaten Treffen, egal ob drinnen oder draußen, dürfen sich nur Personen eines Hausstands plus eine weitere Person treffen dürfen – eine Obergrenze für die Gesamtzahl an Personen gibt es dabei nicht. Kinder bis einschließlich sechs Jahren werden nicht mitgezählt, auch Begleit- und Betreuungspersonen, etwa für Menschen mit Behinderungen, dürfen zusätzlich mit dabei sein.

Von Marco Seng