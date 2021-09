Hannover

Am kommenden Sonntag wird die politische Landschaft in Niedersachsen neu gemischt. Tausende Posten in Kreis-, Stadt-, Gemeinde- und Ortsräten müssen neu besetzt werden. Rund 6,5 Millionen Menschen sind aufgerufen, bei den Kommunalwahlen ihre Stimmen abzugeben. In 282 Kommunen werden zudem Oberbürgermeister, Bürgermeister oder Landräte direkt gewählt. Große Städte wie Braunschweig, Göttingen oder Oldenburg sind heiß umkämpft.

Der Urnengang gilt auch als Stimmungstest für die Bundestagswahl zwei Wochen später. Wird die CDU wieder stärkste Kraft auf kommunaler Ebene? Oder schafft es die SPD nach mehr als vierzig Jahren, die Christdemokraten an der Spitze abzulösen? Und können die Grünen ihr Ergebnis – wie von der Partei erhofft – verdoppeln? Bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren holte die CDU in den Landkreisen und kreisfreien Städten 34,4 Prozent der Stimmen und lag damit vor der SPD (31,2), den Grünen (10,9), der AfD (7,8), der FDP (4,8) und der Linken (3,3).

CDU und SPD siegessicher

Die CDU will trotz des Absturzes in den bundesweiten Umfragen auch diesmal als Sieger aus den Wahlen hervorgehen. Landeschef Bernd Althusmann hat den Anspruch klar definiert: „Wir treten an, um erneut stärkste Kraft in Niedersachsen zu werden, und ich bin zuversichtlich, dass wir das auch schaffen können.“ Ziel sei es, in Dörfern und Städten mit einem klaren inhaltlichen und starken Personalangebot zu überzeugen.

Angesichts des für seine Partei positiven Trends auf Bundesebene macht sich Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stephan Weil Hoffnungen, die Dominanz der CDU brechen zu können. „Unser Ziel als SPD ist klar: Wir wollen die Wahlen gewinnen und stärkste Kommunalpartei in Niedersachsen werden. Dafür sehe ich auch gute Aussichten“, sagte Weil. Die SPD in Niedersachsen sei tief verwurzelt in den einzelnen Kommunen.

Oberbürgermeister treten nicht mehr an

Die Sozialdemokraten müssen in den großen Städten allerdings einen personellen Umbruch meistern: Mit Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg gibt es gleich drei Großstädte, in denen die bisherigen SPD-Amtsinhaber nicht mehr zur Wahl antreten. Gleiches gilt für die Städte Delmenhorst und Lüneburg.

Neben der Wahl des Regionspräsidenten in Hannover blickt die Politik vor allem auf die Oberbürgermeisterwahl in der zweitgrößten Stadt Braunschweig. Der bisherige Rathauschef Ulrich Markurth (SPD) scheidet aus dem Amt aus. Die SPD hat den jungen Juristen Thorsten Kornblum aufgestellt, jahrelang enger Mitarbeiter von Innenministers Boris Pistorius (SPD). Kornblum werden Chancen eingeräumt, sich spätestens in einer Stichwahl durchzusetzen. Konkurrent dürfte dann entweder die von den Grünen unterstützte Architekturprofessorin Tatjana Schneider oder der ebenfalls parteilose, von CDU und FDP favorisierte Landwirt Kaspar Haller sein.

Spannung in Braunschweig und Oldenburg

Mit Spannung wird auch der Dreikampf in Oldenburg erwartet. Hier gilt der amtierende Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) als Favorit. Die Herausforderer heißen Daniel Fuhrhop (parteilos), der für die Grünen antritt, und Ulrich Gathmann (parteilos). Der langjährige Geschäftsführer der Oldenburger „Nordwest-Zeitung“ geht für die CDU an den Start. Schon einmal in jüngerer Zeit hatte in Oldenburg ein von der CDU aufgestellter Kandidat völlig überraschend einen beliebten SPD-Oberbürgermeister geschlagen.

In Göttingen tritt Rolf-Georg Köhler (SPD) nach sieben Jahren im Amt nicht mehr an. Die Kandidaten hier: Petra Broistedt (SPD), Doreen Fragel (parteilos, tritt für die Grünen an) und Ehsan Kangarani (CDU). In Wolfsburg wollen gleich acht Kandidaten Nachfolger von Klaus Mohrs (SPD) werden. Hier hat auch die AfD mit Thomas Schlick ihren Hut in den Ring geworfen.

Abgeordnete wollen Landräte werden

In Salzgitter will der CDU-Politiker Frank Klingebiel, Vize-Präsident des niedersächsischen Städtetages, seinen Posten als Oberbürgermeister behalten. SPD und Grünen schicken mit Harald Rau einen gemeinsamen Kandidaten ins Rennen, die FDP hofft auf eine Sensation durch Andreas Böhmken. Der dritte Herausforderer ist kein Unbekannter: Ulf Küch (Freie Wähler), früherer Braunschweiger Kripo-Chef und Kritiker der deutschen Flüchtlingspolitik.

In 21 Landkreisen werden zudem die Landräte gewählt. Hier richtet sich der Blick unter anderem auf fünf Landtagsabgeordnete, die künftig lieber Kreisverwaltungen führen wollen. Der langjährige CDU-Parlamentsgeschäftsführer Jens Nacke tritt im Ammerland an, Ex-CDU-Generalsekretär Kai Seefried in Stade. Sein ehemaliger SPD-Gegenüber Alexander Saipa will Landrat in Goslar werden. Die SPD-Abgeordneten Bernd Lynack und Tobias Heilmann treten in Hildesheim beziehungsweise Gifhorn an.

Rund 71.000 Kandidaten

Insgesamt bewerben sich nach Angaben der niedersächsischen Landeswahlleitung mehr als 71.000 Kandidaten. Die meisten werden von den 26 zugelassenen Parteien entsandt. Rund 15.000 gehören den zahlreichen Wählergruppen an, etwa 450 gehen als Einzelbewerber ins Rennen. Sollten Stichwahlen erforderlich werden, finden diese zwei Wochen später zusammen mit der Bundestagswahl statt.

Von Marco Seng