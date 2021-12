Wie gut, dass es Gerichte gibt. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat am Freitag wieder einmal bewiesen, wie falsch und dumm das Geraune gut alimentierter Rechtsextremer ist, wir lebten in einer „Corona-Diktatur“. Auch, wenn das Virus mit all seinen tückischen Varianten uns immer wieder den Atem rauben will, rücken deutsche Gerichte die Maßstäbe zurecht. So nachvollziehbar auch der Wunsch ist, Ungeimpfte zur Vernunft zu bringen (denn Impfen ist und bleibt vernünftig), dürfen sie nicht ihrer Grundrechte beraubt werden, hat das OVG in wünschenswerter Klarheit erklärt. Und der Gang zum Friseur oder zur Fußpflegerin gehören eben zu den Grundrechten, während das Stechen eines Tattoos in einer hochpandemischen Lage womöglich entbehrlich ist.

Lesen Sie auch Gericht kippt 2G-plus Regel für Friseure, Fußpflege und andere körpernahe Dienste

Für Weil kam das Urteil zur Unzeit

Der Richterspruch kam für Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil allerdings zur Unzeit. Denn Weil war gerade dabei, sich als Mannschaftsführer im Team Vorsicht bundesweit nach vorn zu dribbeln. Aber das Urteil aus Lüneburg signalisiert, dass ein erneuter, richtiger Lockdown zwischen Weihnachten und Neujahr vor den Gerichten wohl keinen Bestand haben dürfte. Gleichzeitig ist aber Weils Sorge berechtigt, dass die plötzlich auftretende Omikron-Variante alle vermeintlichen Gewissheiten durchkreuzt. Dass selbst eine zweifache Impfung nicht mehr schützt und mindestens eine dreifache nötig ist, sagen auch viele Wissenschaftler.

Es bleibt dabei: Wir haben das Virus und die mit ihm verbundenen Einschränkungen gründlich satt. Und wir haben eine Politik, die zumindest auf Bundesebene die Zügel hat schleifen lassen. Aber wir haben Gerichte, die einschreiten, wenn die Politik zu weit geht. In Zeiten der Ungewissheit eigentlich kein schlechtes Signal.

Von Michael B. Berger