Hannover

Renate R. (67) liegt tot in einem Behandlungszimmer im ersten Stock des Klinikums Delmenhorst. Um 19.10 Uhr hat die Polizei an diesem Freitag einen Anruf aus dem Krankenhaus erhalten. Eine Frau sei soeben auf der Intensivstation verstorben. Die Zentrale alarmiert eine Funkstreife. Um 19.25 Uhr sind die beiden Polizeibeamten vor Ort und begutachten den Leichnam zusammen mit dem Anrufer, einem Arzt. Es ist der 24. Juni 2005 – zwei Tage nachdem der Krankenpfleger Niels Högel am Bett von Dieter M. auf frischer Tat ertappt wurde.

Renate R. ist gegen 18.05 Uhr aufgrund ihres schlechten Allgemeinzustands von der Station C2 auf die Intensivstation verlegt worden. Die Seniorin ist zu diesem Zeitpunkt sehr schläfrig, die Blutwerte sind schlecht. Wenige Minuten später setzt ihre Atmung aus. Renate R. muss intubiert und beatmet werden. Trotzdem fällt die Sauerstoffsättigung stark ab, gefolgt von einem Herzstillstand.

Pressevertreter warten während des letzten Prozesstages gegen den Patientenmörder Högel vor der Weser-Ems-Halle. Nun beginnt im Zusammenhang mit der Mordserie ein neuerlicher Prozess – dieses Mal gegen Klinikverantwortliche. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die Ärzte beginnen sofort mit der Reanimation. Ohne Erfolg. Gegen 19.05 Uhr beenden sie ihre Bemühungen und stellen den Tod der Patientin fest. Als Todesursache wird eine Lungenembolie angenommen.

Niels Högel: Mord am letzten Arbeitstag

Laut Dienstplan war der 24. Juni Högels letzter Arbeitstag im Klinikum Delmenhorst. An den beiden Tagen davor hatte er Spätdienst. Für den 25. und 26. Juni sind keine Dienste mehr verzeichnet. Ab Montag, dem 27. Juni, ist unter dem Namen Högel Urlaub eingetragen.

Renate R. stirbt 22 Stunden und 35 Minuten nach Dieter M. Sie ist das letzte Opfer von Högel in Delmenhorst. Das Opfer, das am einfachsten von allen Opfern hätte gerettet werden können. Eine Tat, die die Vorgesetzten von Högel vermutlich hätten verhindern können.

Wie möglicherweise auch viele andere der 85 verurteilten Morde des Ex-Pflegers. Auf dessen Verbrechen gab es über Jahre immer wieder Hinweise. Wurden sie ignoriert, verdrängt oder bewusst vertuscht?

Acht Verantwortliche aus den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst stehen von diesem Donnerstag an als Angeklagte vor dem Oldenburger Landgericht: Ärzte, leitende Pflegerinnen und Pfleger und ein Ex-Klinik-Geschäftsführer. Die Vorwürfe wiegen schwer: Tötung, versuchte Tötung oder Beihilfe zur Tötung jeweils durch Unterlassen. Ihnen allen war der Name Niels Högel mehr als geläufig.

Erstmals Vorgesetzte vor Gericht

Zum ersten Mal nach einer Tötungsserie in deutschen Krankenhäusern müssen sich damit Vorgesetzte des Täters vor Gericht verantworten. Konkret geht es bei den Vorwürfen um acht Fälle, für die Högel verurteilt wurde: drei Morde im Oldenburger Klinikum sowie drei Morde und zwei Mordversuche in Delmenhorst. Für die sechs Morde wurde Högel 2019 verurteilt, für die beiden Mordversuche bereits 2006 und 2015.

Hauptgebäude des Delme-Klinikums in Delmenhorst: Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass mehrere Morde zu verhindern gewesen wären. Quelle: Ingo Wagner

Die acht Angeklagten werden vor Gericht von 20 Verteidigern vertreten. Als Gerichtssaal fungiert wie beim Prozess 2019 der sogenannte Große Festsaal der Weser-Ems-Halle. Damals bot der Saal für 200 Zuschauer Platz, diesmal werden es wegen der Corona-Pandemie maximal 65 sein. Auch die Zahl der zugelassenen Journalisten wurde stark begrenzt. Für das Verfahren sind bis November 42 Verhandlungstage angesetzt. Der Vorsitzende Richter heißt wie bei allen Högel-Prozessen seit 2008 Sebastian Bührmann.

Notizen und Dokumente aus dem Klinikum Delmenhorst zeigen für den 24. Juni 2005 eine hektische Betriebsamkeit. Leitende Ärzte und Pflegeleitung versuchen sich nach dem Tod von Renate R. ein Bild von der Lage zu machen. Die Delmenhorster rufen auch bei der Pflegedienstleitung im Klinikum Oldenburg an. Womöglich wollen sie wissen, ob es an Högels alter Arbeitsstelle ebenfalls zu Auffälligkeiten gekommen ist.

Kliniken informieren Polizei nicht über Verdacht

Gegen Mittag vereinbaren die Verantwortlichen in Delmenhorst, dass vorerst keine Informationen weitergegeben werden sollen. Der über den Vorfall informierte Kreis soll klein bleiben. Ein Arzt warnt dringend davor, einen falschen Verdacht zu äußern. Wie in Oldenburg heißt es auch in Delmenhorst: Es lägen fast keine Beweise vor, „die auf Herrn Högel tatsächlich hindeuten“.

Högel darf an diesem Tag nach seinem Dienst unbehelligt nach Hause fahren. Weitere Schritte hält das Klinikum zunächst nicht für notwendig. Zu diesem Zeitpunkt hat der Ex-Pfleger bereits mindestens 91 Patienten getötet. Das hat ihm das Landgericht Oldenburg in insgesamt vier Prozessen seit 2006 nachgewiesen. Es könnte aber auch sehr viel mehr Högel-Opfer geben, bis zu 200 wird geschätzt, niemand kann es genau sagen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Morde hätten verhindert werden können, dass Klinikmitarbeiter von seinen Taten wussten und die Polizei hätten einschalten müssen. Die Beweislage dafür scheint in Delmenhorst besser als in Oldenburg.

Vorwurf: Tötung durch Unterlassen

Im Fall Delmenhorst sind zwei damalige Oberärzte aus dem Klinikum sowie der Stationsleiter Pflege und dessen Stellvertreterin ab Donnerstag vor Gericht. Der Vorwurf: Tötung durch Unterlassen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass zumindest einige der Angeklagten auch Kenntnis von weiteren Morden hatten. Gegen sie spricht nicht nur, dass Högel beim Mordanschlag auf Dieter M. im Juni auf frischer Tat ertappt wurde, aber zunächst im Dienst bleiben durfte. Die Verantwortlichen in Delmenhorst schalteten die Polizei erst eine Woche später ein.

Högel hätte aber auch schon wenige Wochen vorher auffliegen können. Auffliegen müssen, wenn man den Zeugenaussagen folgt. Beim Todesfall Heinz P. am 9. Mai 2005 wird Högel zwar nicht erwischt, doch ein Kollege findet Beweise, die den offenbar längst bestehenden Verdacht erhärten – vier leere Ampullen eines Medikaments, das kein Arzt angeordnet hat. Doch der Stationsleiter will offenbar, dass die Ampullen verschwinden. „Überschreite jetzt nicht deine Kompetenzen“, soll er zu seiner Stellvertreterin gesagt haben, die ihm die Ampullen zeigt. Danach sei darüber nicht mehr gesprochen worden.

Högel führt die Strichliste an

Im Fall Klinikum Oldenburg sind der damalige Klinikchef, der Leiter der kardiochirurgischen Intensivstation, eine Pflegedirektorin und ein Pflegebereichsleiter angeklagt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie von bis zu drei Morden wussten. Und dass sie, um den Ruf des Klinikums Oldenburg zu schützen, die Polizei nicht eingeschaltet haben. Ein Beweis dafür könnte eine Strichliste sein, in der ein damaliger Pflegebereichsleiter Todesfälle und Dienstzeiten des Pflegepersonals abgeglichen hat. Bei 18 Fällen war Högel im Dienst, der nächste Namen hatte nur zehn Striche. Die Verantwortlichen des Klinikums lehnten es trotzdem ab, die Polizei zu informieren.

Im Fall Klinikum Oldenburg sind der damalige Klinikchef, der Leiter der kardiochirurgischen Intensivstation, eine Pflegedirektorin und ein Pflegebereichsleiter angeklagt. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

2016 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage

Bereits im November 2016 hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg Anklagen gegen sechs Mitarbeiter des Klinikums Delmenhorst erhoben. Das Landgericht ließ aber nicht alle Anklagen zu. Im Februar 2018 wurde das Verfahren gegen die vier verbliebenen Ex-Kollegen von Högel eröffnet. Einer davon muss allerdings an diesem Donnerstag nicht vor Gericht erscheinen. Der frühere Stationsleiter ist laut Landgericht wegen einer Erkrankung verhandlungsunfähig, der Prozess wird abgetrennt.

Erbitterter Rechtsstreit

Die Anklage gegen fünf Mitarbeiter des Klinikums Oldenburg folgte 2019. Seitdem tobt ein erbitterter Rechtsstreit. Die namhaften Anwälte der Angeschuldigten bezeichneten das Verfahren umgehend als „rechtlich verfehlt“ und geradezu „empörend“. In einer Presseerklärung erhoben sie schwere Vorwürfe gegen die Oldenburger Justiz, stellten Befangenheitsanträge unter anderem gegen Richter Bührmann – am Ende aber erfolglos. Das Landgericht lehnte die Anklage gegen einen ehemaligen Chefarzt ab. Es blieben auch hier vier Beschuldigte übrig.

Hinterbliebene hoffen, dass „Wand des Schweigens“ fällt

Für Christian Marbach ist dieser Prozess persönlich wichtiger als der von 2019, in dem Högel zum zweiten Mal zu einer lebenslangen Haft verurteilt wurde. Sein Großvater gehörte zu den Opfern Högels, und Marbach hofft, dass die „Wand des Schweigens“ die seitens der Klinikverantwortlichen aufgebaut worden sei, diesmal fällt. „Ich habe meiner Familie am Grab meines Opas geschworen, dass ich nicht nur den Mörder, sondern auch die dafür Verantwortlichen verfolgen werde“, sagt er. Allerdings müssten aus seiner Sicht nicht acht, sondern 20 bis 30 Personen auf der Anklagebank sitzen.

Experte: Prozess ist wichtig und notwendig

Für viele Angehörige dürfte der neuerliche Prozess belastend sein. „Aber ich halte ihn dennoch für absolut wichtig und notwendig“, sagt Karsten Krogmann. Er ist nicht nur Sprecher des Hilfsvereins für Kriminalitätsopfer Weißer Ring. Er verfolgte den Fall und die Prozesse auch jahrelang selbst und ist Mitverfasser des 2021 erschienenen Buchs „Der Todespfleger“, das den Fall akribisch nachzeichnet.

„Wie war es möglich, dass ein Mörder fünf Jahre lang an verschiedenen Kliniken in verschiedenen Orten Patienten töten konnte, ohne dass ihn irgendjemand gestoppt hat? Das ist weiter die Kernfrage“, so Krogmann. „Kann es sein, dass nichts auffällt, dass er einfach immer weiter machen kann? Ich habe da meine Zweifel und wir wissen durch unsere Recherchen: Es gab viele Hinweise darauf, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung war.“ Dies aufzuklären sei nun Aufgabe des Gerichtes.

Für das Verfahren sind bis November 42 Verhandlungstage angesetzt. Der Vorsitzende Richter heißt wie bei allen Högel-Prozessen seit 2008 Sebastian Bührmann Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Högel, der seit 2000 im Klinikum Oldenburg als Pfleger arbeitete und von der dortige Klinikleitung mit einem guten Zeugnis weggelobt wurde, ging im Dezember 2002 nach Delmenhorst. Dort mordete er nahtlos weiter. Verurteilt wird er für 54 Morde in Delmenhorst und 31 in Oldenburg. Die Ermittler gehen von einer großen Dunkelziffer aus. Rund die Hälfte der verstorbenen Patienten wurde feuerbestattet. Verabreichte Medikamente können nicht mehr nachgewiesen werden.

Mit gutem Zeugnis weggelobt

Spätestens an diesem Punkt des Wechsels hätte es eine Wende geben können. „Wenn sich die Beteiligten in Oldenburg anders entschieden hätten, wären die Morde in Delmenhorst nicht geschehen“, ist sich Krogmann sicher. Dafür aber hätten die Hinweise aktiv an die Polizei oder Staatsanwaltschaft gegeben werden müssen.

Das passiert auch in Delmenhorst nicht, wo schnell Bedenken gegen den neuen Pfleger aufkommen. Er wird als „Todespfleger“ oder „Reanimationsrambo“ tituliert. Kollegen drängen darauf, dass er sich von ihren Patienten fernhält.

Högel soll am 1. März aussagen

Auch Högel wird beim Prozess als Zeuge geladen. Er soll am 3. Verhandlungstag (1. März) aussagen. „Ich vermute aber, dass wir mit einem oder auch mit zwei Tagen nicht auskommen werden“, sagt Gerichtssprecher Torben Tölle. Die Aussage Högels wird mit großer Spannung erwartet. Obwohl er als notorischer Lügner bekannt ist, könnten weitere Details zu der beispiellosen Mordserie ans Tageslicht kommen. Für die unzähligen Angehörigen der Opfer ist diese wohl letzte Runde der Aufarbeitung des Jahrhundertverbrechens noch einmal eine große Herausforderung.

Von Marco Seng