Warum sperren sich die Kommunen mit Händen und Füßen gegen personelle Verstärkung in den Kindertagesstätten. Was haben Sie als Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes gegen die dritte Kraft, Herr Trips? Die Wohlfahrtsverbände und Landtagsopposition fordern sie mit Vehemenz.

Wir Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sehen sehr wohl, dass das Personal in den Kitas sehr belastet ist und würden uns sehr wohl Erleichterungen wünschen. Gleichwohl muss man auch aufpassen, dass bei den Eltern nicht falsche und unrealistische Erwartungen geweckt werden. Nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch finanzierbar.

Was für falsche Erwartungen werden geweckt?

Ich habe eben schon den Finanzierungsaspekt genannt. Sie müssen sich klarmachen, dass schon kleinste Verbesserungen des Standards Riesenkosten nach sich ziehen. Wenn Sie den Standard nur um einen Prozent erhöhen, sind das landesweit 16 Millionen Euro an erhöhten Personalkosten. Setzen Sie den Standard um 5 Prozentpunkte hoch, landen Sie schon bei 80 Millionen Euro.

„Dazu kommen die Baukosten“

Das ist sehr abstrakt. Können Sie uns das konkreter erklären?

Ja. Wenn sie etwa die Kita-Gruppengrößen von derzeit 25 Kinder auf 20 herabsetzen, dann brauchen wir allein 1000 Gruppen mehr. In einer Gruppe sind zwei bis drei Erzieherinnen. Das heißt, Sie brauchen mindestens 2000 Erzieherinnen mehr. Dazu kommen erhöhte Bau- und Investitionskosten, denn für mehr Gruppen brauchen Sie auch mehr Räume. Aber schon bei den Erzieherinnen bekommen wir Probleme, denn der Personalmarkt ist in diesem Bereich leer gefegt. Sie finden die Erzieher und Erzieherinnen nicht, die sie jetzt schon brauchen. Hinzu kommt, dass der Bund einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich plant. Da brauchen wir auch noch einmal sehr, sehr viele Erzieherinnen. Auch das ist kaum zu leisten.

Vertreter kleinerer Städte und Gemeinden Marco Trips ist seit dem 1. Juni 2012 Präsident des Städte- und Gemeindebunds in Niedersachsen, einem der drei großen Kommunalverbände. Der Verband vertritt rund 400 kleinere Städte, Gemeinden und Samtgemeinden in ganz Niedersachsen. Vor seiner Zeit als hauptamtlicher Verbandspräsident war der promovierte Jurist acht Jahre Stadtrat in Sehnde in der Region Hannover.

Wie kommt es, dass so wenige Frauen und Männer sich zu Erziehern und Erzieherinnen ausbilden lassen?

Ich denke, es liegt an den fehlenden Anreizen und einer zu langen Ausbildung. Deshalb fordern wir seit Jahren eine duale Ausbildung, bei der die Erzieherinnen schon während der Ausbildung in der Praxis ein Gehalt gezahlt bekommen, sie aber gleichzeitig auch in den Kitas einsetzbar sind. So eine dreijährige Ausbildung wäre ein echter Fortschritt. Man hat zwar in den letzten Jahren etwas getan, aber eben nicht genug. Die Zugangswege zum Erzieherberuf sind noch zu lang und zu kompliziert.

Teures Geschenk der Landesregierung

Wieso haben sich die Kita-Kosten bei den Kommunen denn so sehr erhöht?

Das kommt durch zusätzliche Rechtsansprüche, die vonseiten des Bundes oder der Länder nicht ausfinanziert worden sind, wie auch durch erhöhte Standardansprüche. So hat sich zwischen 2011 und 2018 der Zuschussbedarf der Kommunen zum Kitabereich um 80 Prozent erhöht. Das nächste Thema, das uns finanziell droht, ist die Schlafwachenpflicht im Krippenbereich.

Schlafwachenpflicht? Was ist denn das?

Wenn Kleinkinder in der Krippe sich zum Mittagsschlaf hinlegen, dann müssen die Kitas eine Person abstellen, die auf die Kinder aufpasst und darauf achtet, dass alle atmen. Das heißt: Wir brauchen wieder mehr Personalstellen. So hat jede Standarderhöhung große finanzielle Auswirkungen.

„Schritt für Schritt“

Halten Sie deswegen die Einführung einer dritten Kraft für illusorisch?

Jedenfalls die sofortige Einführung. Man könnte eine stufenweise Verbesserung hinbekommen, Schritt für Schritt. Aber die Umsetzung des Forderungskataloges, den Elterninitiativen und Wohlfahrtsverbände aufgestellt haben, würde die niedersächsischen Kommunen hoffnungslos überfordern.

Das Land hat in dieser Wahlperiode die Eltern von der Zahlung der Kita-Beiträge befreit. Wie hat sich das ausgewirkt?

Das Land hat mit diesem Geschenk an die Eltern gut eine Milliarde Euro aus dem System herausgenommen. Das ist Geld, das dem Land jetzt fehlt. Wir haben dafür eine Kompensation bekommen, die einigen Kommunen sehr gut bekommen ist, anderen weniger.

Mehr Kinder bleiben länger

Schicken jetzt mehr Eltern wegen der Kostenfreiheit ihre Kinder in die Kita?

Ja, und vor allem länger. Wer früher vielleicht vier Stunden täglich gebucht hat, schickt jetzt sein Kind den ganzen Tag in die Kita, also acht Stunden. Das ist auch ein Grund, warum die Personalzeiten gestiegen sind. Aber auch dieses Geschenk des Landes treibt bei den Kommunen die Kosten hoch. Wir klagen nicht ohne Grund.

