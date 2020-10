Der CDU-Nachwuchs in Niedersachsen hält den bayrischen CSU-Ministerpräsidenten für den besten Kandidaten. CDU-Landeschef Bernd Althusmann sieht das anders: Der neue CDU-Bundesvorsitzende habe das Zugriffsrecht.

Junge Union in Niedersachsen will Markus Söder als Kanzlerkandidat

CDU - Junge Union in Niedersachsen will Markus Söder als Kanzlerkandidat

CDU - Junge Union in Niedersachsen will Markus Söder als Kanzlerkandidat