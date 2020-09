Braunschweig

Es braucht fast neun Stunden Parteitag und mehrere Kampfabstimmungen an diesem Sonnabend, bis der neue AfD-Landeschef feststeht. Im Millenium Event Center in Braunschweig wird es schon langsam dunkel, als der blaue Balken auf dem großen Bildschirm 52,06 Prozent für Jens Kestner zeigt. Der Herausforderer hat Amtsinhaberin Dana Guth gestürzt.

Die Ansagen der Parteitagsleitung gehen im lauten Jubel der Kestner-Anhänger unter. Die Guth-Fans verharren entsetzt auf ihren Stühlen oder verlassen rasch den Ort der Niederlage. Die Radikalen in der AfD haben gewonnen, die Gemäßigten sind geschlagen.

Vermummte greifen an

Bevor der verbale Schlagabtausch in der Halle beginnt, gibt es außerhalb körperliche Auseinandersetzungen. Demonstranten sorgen dafür, dass sich der Beginn des Parteitags um fast zwei Stunden verzögert. Die Polizei spricht später von 3500, darunter auch 300 Linksradikale vom sogenannten schwarzen Block.

Hunderte Demonstranten blockieren Anfahrtswege zu dem von der Polizei abgeriegelten Tagungsort am Stadtrand. Vermummte greifen Beamte und mutmaßliche AfD-Mitglieder an. Die Polizei rückte mit Pferden und Hunden vor, setzt Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Ein Hubschrauber kreist über dem Gelände.

Vor dem Veranstaltungsort in Braunschweig gab es Proteste gegen die AfD. Quelle: dpa

Viele Mitglieder seien noch „eingekesselt“, erklärt Guth in der etwas heruntergekommenen Veranstaltungshalle die Verzögerung. Die AfD hat keine bessere gefunden, weil niemand an die Partei vermieten will. Guth kritisiert die Demonstranten scharf, spricht von einer „Antifa-Zecken-Plage da draußen“. Es werden viele Hände geschüttelt, mit den Corona-Regeln nimmt es die AfD nicht so genau.

Mehr Applaus für Chrupalla

Zur Überbrückung dürfen die beiden Bundessprecher schon vor Beginn des Parteitages ihre Grußworte halten. Die Reden sind ein früher Gradmesser für die Stimmung im Saal. Tino Chrupalla, der eher dem radikalen Flügel zugerechnet wird, bekommt deutlich stärkeren Applaus als der gemäßigtere Jörg Meuthen.

Während Meuthen mehrfach betont, dass die AfD die Partei der Mitte sei, die „zentrale freiheitlich-bürgerliche Kraft in Deutschland“, spielt Chrupalla die Patriotismus-Karte. Auch diejenigen, „die Nationalstolz und Vaterlandsliebe versprühen“ gehörten zur Partei, ruft er. Direktmandate und Wahlergebnisse über 20 Prozent seien auch in Westdeutschland möglich, wenn die AfD ein geschlossenes Bild nach außen abgebe.

Guth-Lager wird nervös

Der Parteitag zieht sich mit Formalitäten und Rechenschaftsberichten in den Nachmittag – und die Nervosität im Guth-Lager wächst zusehends. Gestern habe man noch 280 Stimmen sicher gehabt, sagt einer. Aber einige seien wegen der Blockade nicht bis zur Halle durchgekommen. Die Rede ist sogar von einem Bus, der umgedreht sein soll. Der „braune Block“ sei immer lauter, sagte ein anderer. Guth kommt im entscheidenden Wahlgang auf 248 Stimmen, Kestner auf 278.

Muss sich geschlagen geben: Die bisherige AfD-Vorsitzende in Niedersachsen, Dana Guth. Quelle: dpa

Kurz vor dem Showdown scheint die Veranstaltung eine unerwartete, aber versöhnliche Wendung zu nehmen. Um den jahrelangen Streit um Unregelmäßigkeiten der Parteifinanzen zu beenden, schlägt ein Mitglied vor, nicht nur den amtierenden Vorstand, sondern auch die Vorgänger um Ex-Parteichef Armin-Paul Hampel endlich zu entlasten. Eine große Mehrheit stimmt zu.

Kestner greift an – die Menge tobt

Es bleibt eine Episode. Kestner greift in seiner kämpferischen Bewerbungsrede den Landesvorstand scharf an. „Die letzten zwei Jahre haben wir stagniert“, ruft Kestner, der dem offiziell aufgelösten völkisch-nationalistischen „Flügel“ der Partei zugerechnet wird und als Gefolgsmann des umstrittenen Thüringer Landeschefs Björn Höcke gilt. Die Mitgliederzahlen seien bei rund 2700 stehengeblieben. Der alte Landesvorstand habe es nicht geschafft, die Menschen von der AfD zu überzeugen, ruft der 48-jährige Bestattungsunternehmer aus Northeim.

Kestner kündigt an, verstärkt auf der Straße und mit Protestaktionen für die Politik der AfD zu kämpfen. Lethargie und Stagnation müssten beendet werden, es gehe um eine Richtungsentscheidung. Ob Migrationspolitik, Energiewende oder Corona-Beschränkungen: alles muss weg. „Es wird von oben so verordnet, um uns zu kontrollieren und um die Macht der Altparteien zu erhalten.“ Es sei gut, dass so viele nach Berlin gefahren seien, um es denen mal zu zeigen. Nach einigen Minuten schreit Kestner so laut, dass man ihn kaum noch versteht. Die Menge ganz vorne tobt.

Denen in Berlin mal zeigen: Jens Kestner ist der neuen AfD-Landeschef in Niedersachsen. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Fünfter Wahlgang entscheidet

Die 50-jährige Guth fordert in ihrer Rede ein Ende der Schlammschlachten, die es vor dem Parteitag gegeben habe. Es seien Grenzen überschritten worden. „Diesen Streit können wir nur gemeinsam beenden“, sagte sie. Die Partei habe unter ihrer Führung eine ganze Menge erreicht. „Ich habe diesen Landesvorstand zweieinhalb Jahre geführt, und ich habe es gut gemacht.“ Viel Applaus, aber es reicht nicht.

Drei andere Bewerber um den Parteivorsitz sind chancenlos. Mehrfach müssen die Parteimitglieder elektronisch abstimmen, immer liegt Kestner knapp vor Guth – und im fünften Wahlgang dann schließlich über 50 Prozent. Der neue Parteichef reckt die Arme in die Höhe – und versinkt in einer Jubeltraube.

Von Marco Seng