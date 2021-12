xxHerr König, vor gut elf Jahren ist auf Druck der örtlichen Bevölkerung beschlossen worden, die in der Asse bei Wolfenbüttel vergrabenen Fässer mit schwachradioaktivem Müll herauszuholen. Nun gibt es immer wieder Proteste dagegen, dass der herauszuholende Müll einstweilen dicht an der Asse zwischengelagert werden soll. Wie beurteilen Sie die Lage?

Damals sind alle noch möglichen Varianten zur sicheren Stilllegung der Asse geprüft worden. Das Ergebnis ist auch mit dem heutigen Erkenntnisstand noch gültig: Nur durch die Bergung der radioaktiven Abfälle sind die Sicherheitsanforderungen des Atomgesetzes einzuhalten. Mit der Bergung kann aber nur begonnen werden, wenn die Zwischenlagerung der Abfälle gewährleistet ist. Dass die Menschen vor Ort nicht begeistert sind, wenn ein großes Zwischenlager direkt an der Asse entsteht, kann ich nachvollziehen. Mein Verständnis endet jedoch dort, wo mit dem Argument einer angeblich fehlenden Sicherheit versucht wird, das Vorhaben zu verhindern. Fakt ist: Es wird für eine derartige Anlage nur dann eine Genehmigung geben, wenn die hohen Sicherheitsstandards vom Betreiber erfüllt werden – egal wo ein Zwischenlager in Deutschland errichtet wird. Eine zügige Räumung der Asse passt jedenfalls mit dem zeitlichen bzw. räumlichen Verschieben der Zwischenlagerentscheidung nicht zusammen.

Aber ist das nicht ein Widerspruch: Einerseits fordern die Bürger, dass der Müll heraus muss, andererseits will man ihn keineswegs bei sich behalten?

Dieser Widerspruch begleitet die gesamte Geschichte der Atomenergie, ist also immanent. Man hat sich auf den Weg begeben, in eine Technologie einzusteigen, die man nicht zu Ende bedacht hat. Man hat gehofft, billigen Strom zu bekommen. Aber die Folgen, die mit der Atomkraft verbunden sind, sind ausgeklammert und einfach in die Zukunft verschoben worden. Den Preis zahlen wir heute und kommende Generationen. Daran zu erinnern, ist auch 60 Jahre nach dem Einstieg in diese hochproblematische Technologie wichtig. Tatsache ist: Der Müll ist da, und egal, wer bislang wie zur Atomkraft stand – die Hinterlassenschaften müssen wir gemeinsam sicher entsorgen, es jetzt angehen. Da stehen wir übrigens auch in der Pflicht gegenüber kommenden Generationen, die nie etwas mit Entscheidungen über die Nutzung der Atomkraft zu tun hatten. Ein Problem ungelöst den Enkeln zu übergeben, halte ich jedenfalls für eine sehr unglückliche Erbfolge.

Seit Jahrzehnten genehmigt, aber stets umstritten: Der Schacht Konrad bei Salzgitter. Er soll schwach- und mittelradioaktiven Müll aufnehmen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

In Niedersachsen war Gorleben der größte Konfliktpunkt, der nun aber nach langen Auseinandersetzungen ad acta gelegt ist. Wir haben noch die Asse und den genehmigten Schacht Konrad bei Salzgitter, in dem noch in diesem Jahrzehnt – im Jahr 2027 – schwach- und mittelradioaktiver Müll gelagert werden soll. Obwohl bei Konrad alle Genehmigungen vorliegen, ebben die Proteste nicht ab. Glauben Sie, dass sich das beheben lässt?

„An der sicheren Endlagerung führt kein Weg vorbei“

Schacht Konrad hat das niedersächsische Umweltministerium atomrechtlich genehmigt. Die Genehmigung ist anschließend gerichtlich bestätigt worden. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat als Betreiber ein Programm zur Überprüfung des Vorhabens aufgelegt, das den Stand von Wissenschaft und Technik in der Endlagerung derartiger Abfälle mit Schacht Konrad abgleicht. Und es gibt einen Antrag des BUND beim Landesumweltministerium, die Genehmigung zu widerrufen. Dieser wird dort derzeit fachlich bewertet. Mangelnde Transparenz und fehlende kritische Überprüfungen des Vorhabens kann ich somit nicht erkennen. Es ist wichtig, dass alle strittigen Punkte umfassend diskutiert werden. Gleichzeitig führt an der sicheren Endlagerung der schwach- und mittelradioaktiven Abfälle kein Weg vorbei. Denn mit der Betriebsaufnahme eines derartigen Endlagers ist die Frage der Sicherheit derjenigen Abfälle verbunden, die derzeit quer über die Republik verteilt in Lagerräumen stehen.

Ist das nicht ein schizophrener Zustand: Die Gesellschaft nimmt es einfach hin, dass Atommüll in oberirdischen, provisorischen Lagern aufbewahrt wird, weil sie sich einfach nicht auf ein besonders sicheres unterirdisches Lager verständigen will? Birgt dies nicht die Gefahr, dass ein Provisorium zur Dauerlösung werden könnte?

Das müssen wir verhindern. Wenn alle Nachweise für die Sicherheit eines Endlagers erbracht sind, muss man auch dazu stehen, dieses in Betrieb zu nehmen. Insofern finde ich es leichtfertig, wenn aus Prinzip gefordert wird, wir sollten auf Schacht Konrad verzichten und ein neues Suchverfahren für ein Lager für schwach- und mittelradioaktiven Müll beginnen. Das würde bedeuten, man nimmt sehenden Auges in Kauf, dass in einer sehr hohen Anzahl von Zwischenlagern große Mengen schwach- und mittelradioaktiven Atommülls sich in Behältern befinden, die nicht für lange Standzeiten ausgelegt sind.

Dampf steigt aus den Kühltürmen des Atomkraftwerks Grohnde im Landkreis Hameln-Pyrmont auf. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Man hat den Eindruck, dass sich große Teile der Gesellschaft der Illusion hingeben, mit der Abschaltung der Atomkraftwerke sei auch das Müllproblem gelöst.

Der Ausstieg ist erst vollbracht, wenn sozusagen das letzte Kapitel des Buches Atomenergie geschrieben ist. Das Kapitel „sichere Entsorgung“ ist noch nicht ausformuliert, und es wird ein sehr umfangreiches Kapitel werden. Die hierfür notwendige Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung in Politik und Gesellschaft wird vermutlich nicht einfacher werden, wenn im nächsten Jahr alle Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet sein werden. Im Jahr 2022 gehen Neckarwestheim II, Isar II und Emsland vom Netz. Dann ist der Müll zwar buchstäblich von gestern, aber ein Problem von heute, das für morgen und alle Zeit danach gelöst gehört.

Wie kann man die Sensibilität dafür schärfen, dass die Entsorgungsfrage noch nicht gelöst und wirklich einmal entschieden werden muss? Heute hat man zuweilen den Eindruck, als suchten sich die Anti-Gorleben-Veteranen ein neues Betätigungsfeld und böten möglichen neuen Endlagerregionen Volkshochschulkurse in Widerstandstechnik an.

„Erst wenn es zu spät ist, erwacht die Öffentlichkeit“

Der gesellschaftliche Umgang mit der Entsorgungsfrage kommt mir manchmal vor wie der mit der Corona-Pandemie. Man weiß, da kommt etwas Unheimliches auf uns alle zu. Aber die allgemeine Aufmerksamkeit erwacht erst dann, wenn das Problem im Wortsinn vor unserer Haustür steht. Wie jetzt nach Veröffentlichung der ersten Ergebnisse der Suche nach einem Endlagerstandort für hoch radioaktive Abfälle. Wir haben diese gefährliche Technik in die Welt gesetzt und dann schnell vergessen, was sie hinterlässt. Wir brauchen in der Politik Personen, die sich in die Verantwortung nehmen lassen, in ihrer gewählten Zeit die Entsorgungsfrage in die Hand zu nehmen. Unsere Chance ist doch, dass die alten Schlachten um pro oder contra Atomenergie, über Gut und Böse nicht mehr geführt werden brauchen. Die Atomenergienutzung ist in Deutschland jedenfalls für absehbare Zeiträume erledigt. Das Thema Entsorgung braucht Nüchternheit, Wissenschaftlichkeit und Verantwortung. Es ist in unser aller Interesse, diese hochgefährlichen Abfallstoffe sicher zu verwahren. Wer historisch wo und wann Recht hatte im Streit um die Atomkraft, das mögen Historiker bewerten – meine Aufgabe ist es, über ein einmaliges Verfahren zur Beantwortung einer großen gesellschaftlichen Herausforderung zu wachen.

Die undatierte Aufnahme zeigt einen Radlader, der in der Schachtanlage Asse Fässer mit radioaktivem Müll in eine Kammer kippt. Quelle: Schachtanlage Asse/dpa

In Niedersachsen wird immer wieder argumentiert, dass dieses Bundesland mit ehemals Gorleben, mit der Asse und mit dem Schacht Konrad genug Endlager habe. Schützt dieses Argument vor weiterem „Ungemach“ bei der Suche nach einem neuen Endlager für den hoch strahlenden Atommüll?

Wir erleben es in jedem Bundesland, dass Argumente nicht-wissenschaftlicher Art vorgebracht werden, um die eigene Region als ungeeignet erscheinen zu lassen. Wenn der geologisch am besten geeignete Standort für die Endlagerung gefunden werden soll, kann man so nicht vorgehen. In Niedersachsen weiß man das in Erinnerung an die doch recht willkürliche Festlegung des Salzstocks Gorleben als mögliches Endlager sehr gut. Es geht um gute geologische Voraussetzungen, und da ist das große Flächenland Niedersachsen mit von der Partie. Die Lehre aus Gorleben heißt: Es muss bei der Suche um geologische Fakten und eben nicht um politische Vorfestlegungen gehen.

Nach der ersten Sondierung, der Festlegung der sogenannten Teilgebiete, steht gleichsam die Hälfte der Bundesrepublik als mögliche Alternative zu Gorleben zur Disposition. Wann werden konkretere Gebiete benannt? Wann lüftet sich der Schleier?

Ist man 2031 tatsächlich einen Schritt weiter?

Mein Bundesamt hat im Rahmen der Standortsuche für eine gute gesellschaftliche Beteiligung bei dem Prozess zu sorgen und als Atomaufsicht über die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu wachen. Dazu gehört natürlich auch die Einhaltung der zeitlichen Vorgabe, bis wann die Suche abgeschlossen werden soll. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die BGE in Peine, die die Suche durchführt, hat noch keinen Zeitplan für die kommenden Schritte vorgelegt. Derzeit sind noch 54 Prozent Deutschlands ausgewiesen, das muss sie jetzt auf wenige Gebiete eingrenzen. Natürlich sind viele Kommunen beunruhigt und wollen wissen, wie es weitergeht. Ich habe die BGE aufgefordert, ihren Zeitplan zeitnah zu konkretisieren. Das Unternehmen hat signalisiert, dass es noch an Methoden der Eingrenzung arbeitet und erst dann einen Zeitplan vorlegen kann. Bis 2031 soll, so das Endlagersuchgesetz, der bestmögliche Standort gefunden sein.

Das ist Wolfram König Wolfram Königist seit 2016 Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), das über die Endlagersuche wacht – während die operative Verantwortung bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) in Peine liegt. Der 1958 in Lübeck geborene Diplom-Ingenieur und ehemalige Stadtplaner war von 1999 bis 2017 Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz und zuvor Umwelt-Staatssekretär in Sachsen-Anhalt. König hat den Großteil seiner beruflichen Karriere mit der Atommüllentsorgung verbracht. Er ist Mitglied der Grünen.

Ist das noch realistisch?

Der Zeitbedarf liegt maßgeblich in der Hand der BGE. Erst jüngst hat mir das Unternehmen mitgeteilt, ihr lägen derzeit keine Kenntnisse vor, die der Zielerreichung 2031 entgegenstünden. Vor dem Hintergrund der benötigten Zeit für den ersten Schritt der Standortsuche wirft dieses Fragen auf, die mit Vorlage des Zeitplans zu diskutieren sind.

Kann man sagen, dass die Zeit drängt, weil die Genehmigungen der Zwischenlager in der Regel 40 Jahre betragen und die Genehmigung für das große Zwischenlager Gorleben meines Wissens 2034 endet?

„Regionen sollen auch profitieren von einem Endlager“

Ja, hier gibt es eine unmittelbare Wechselbeziehung zwischen Standortsuche und der Betriebszeitbegrenzung der Zwischenlager. Es gilt keine Zeit zu verlieren, aber wir brauchen auch ausreichen Raum, das Suchverfahren so zu organisieren, dass es fair gestaltet und als fair empfunden wird. Es wird – darüber wird sich keiner eine Illusion machen – keine Begeisterung an dem letztendlich festgelegten Standort auslösen. Aber es sollen auf jeden Fall die Fehler vermieden werden, die bei Gorleben gemacht worden sind, wo noch nicht einmal ein Untersuchungsausschuss im Bundestag klären konnte, warum ausgerechnet dieser Standort bestimmt wurde. Ich bin optimistisch, dass auch die schon jetzt verankerten Möglichkeiten zur Unterstützung regionaler Entwicklungsperspektiven zu einer anderen Wahrnehmung eines Endlagers in der Nachbarschaft führen können.

Das heißt, Regionen, die ausgewählt werden, könnten sogar profitieren von einem atomaren Endlager?

Genau das ist vorgesehen. Es geht nicht um das Abkaufen von Sicherheitsfragen. Aber einer Region, die auch Belastungen mit einem Endlager zu tragen hat, sollen andere Perspektiven eröffnet werden, etwa indem Forschungseinrichtungen ermöglicht werden. Denn so eine Anlage ist ja nicht nur ein Bergwerk, sondern es wird weltweit Beachtung finden, wie die Lagerung eines gefährlichen Stoffs zukunftsfähig gewährleistet werden kann.

Sie erwähnten die Pandemie, die einen keinesfalls fröhlich in die Zukunft schauen lässt. Woher nehmen Sie den Optimismus, dass sich die Endlagerfrage schiedlich-friedlich klären lässt?

Wie sieht denn dazu die Alternative aus? Weggucken und hoffen, dass sich schon irgendjemand um unseren hochgefährlichen Müll kümmert? Nein, mit dem Ausstieg aus der Atomenergie und dem einmaligen Verfahren der Standortsuche ist die Tür für schiedlich-friedlich geöffnet. Es gilt nun Vertrauen in die Akteure dadurch herzustellen, dass alle Schritte zu einem Endlagerstandort nachvollziehbar nach dem Stand der Wissenschaft gegangen werden – und nicht der Meinung von Interessen- oder Lobbygruppen folgen.

Von Michael B. Berger