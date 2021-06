Hannover

Der Verdacht, dass die Studentenwerke in Niedersachsen unrechtmäßige Zulagen an Mitarbeiter gezahlt haben, sorgt für Wirbel. Während der Steuerzahlerbund Aufklärung von den fünf Einrichtungen fordert, wehrt sich das Studentenwerk Ostniedersachsen gegen die Vorwürfe. Das Wissenschaftsministerium prüft derzeit Hunderte Verdachtsfälle, wie am Montag bekannt wurde.

Regulärer Vorgang im Tarifrecht?

„Ich bin verärgert darüber, dass hier in dieser Weise mit öffentlichen Unterstellungen gearbeitet wird, ohne erst den Sachverhalt aufzuklären oder mit den Studentenwerken zu sprechen“, sagte Sönke Nimz, Geschäftsführer des Studentenwerks Ostniedersachsen. Die Gewährung von Zulagen sei ein regulärer Vorgang im Tarifrecht. Das Wissenschaftsministerium habe aber offensichtlich alle nach einer Abfrage gemeldeten Zulagen zu Verdachtsfällen erklärt. Die überwiegende Mehrheit dieser 254 Zulagen seien tarifrechtlich klar geregelte Fälle.

Der Bund der Steuerzahler in Niedersachsen forderte von den Studentenwerken in Braunschweig, Göttingen, Osnabrück und Oldenburg Aufklärung. So habe beispielsweise das Studentenwerk Ostniedersachsen in Braunschweig als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts im Jahr 2020 Finanzhilfen des Landes in Höhe von 4,02 Millionen Euro erhalten, sagte Steuerzahlerbund-Präsident Bernhard Zentgraf. In der Satzung dieses Studentenwerkes stehe, es dürfe keine Person „durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt“ werden.

Bis zu 750 Euro monatlich

Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) hatte am Montag in Hannover den Wissenschaftsausschuss des Landtags über die Vorgänge informiert. Der neue Geschäftsführer des Studentenwerks Hannover hatte die Prüfungen ausgelöst. In Hannover gelten mindestens 33 Zulagen als nicht tarifkonform. Insgesamt erhalten 254 der insgesamt 1796 Mitarbeiter in den fünf Studentenwerken Zulagen, die teils seit Jahren gezahlt worden sein sollen. Diese Zulagen sollen sich zwischen 75 und 750 Euro monatlich bewegen.

Von Marco Seng