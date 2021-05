Hisbollah: Verbote und Durchsuchungen in Niedersachsen

Hannover

In Niedersachsen und Bremen wurden am Mittwoch Häuser von mutmaßlichen Spendensammelvereinen der schiitischen Hisbollah-Bewegung durchsucht. Vorausgegangen war eine Verbot von drei Vereinen durch das Bundesinnenministerium. Laut Polizei war auch ein Objekt in Hannover betroffen. Nähe Angaben machten die Behörden unter Verweis auf die Zuständigkeit Berlins nicht.

Pistorius: „Scheinheilig und gefährlich“

In Niedersachsen seien die beiden Vereine „Menschen für Menschen e.V.“ aus Stade und „Gib Frieden e.V.“ aus Delmenhorst verboten worden, teilte das niedersächsische Innenministerium mit. „Wer unter dem Deckmantel vermeintlicher Wohltätigkeit agiert, um militante Organisationen zu unterstützen, muss die Konsequenzen tragen“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD). „Es ist nicht nur scheinheilig, sondern auch gefährlich, die Gutgläubigkeit von zahlreichen Bürgern auszunutzen, um damit kämpferische Aktivitäten zu unterstützen.“

Auch der frühere Innenminister Uwe Schünemann begrüßte das Verbot von Vereinen aus dem Umfeld der Hisbollah als „konsequent und folgerichtig“ begrüßen. „Wer hier in Deutschland den Terrorismus in welcher Form auch immer unterstützt und damit den Konflikt im Nahen Osten anheizt, der darf nicht ungeschoren davonkommen“, erklärte der CDU-Fraktionsvize im Landtag. Die Hausdurchsuchungen zeigten, dass diese Organisationen auch in Niedersachsen unter dem Deckmantel der Vereinsfreiheit agieren, um ihre extremistische, antisemitische und demokratiefeindliche Ideologie zu unterstützen.

Althusmann fordert mehr Aufklärung in Schulen

Das Verbot wurde laut Innenministerium bereits am 15. April ausgesprochen. Die drei Vereine sollen Spendengelder gesammelt und Patenschaften für „Märtyrer-Familien“ der Hisbollah vermittelt haben. Ziel der Vereine sei es gewesen, den Kampf der Hisbollah gegen Israel zu fördern. Gegen die Hisbollah selbst besteht seit einem Jahr ein Betätigungsverbot in Deutschland.

Unterdessen hat Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann im Kampf gegen Antisemitismus mehr Aufklärung in den Schulen gefordert. „Um Hass und Hetze gegen Juden, jüdische Symbole und Einrichtungen besser begegnen zu können, brauchen wir wieder mehr Wertevermittlung in den Schulen und umfassende Geschichtsvermittlung als Präventionsarbeit“, sagte Althusmann der HAZ. „Für uns ist es ein klarer gesamtgesellschaftlicher Auftrag, Antisemitismus und Judenhass den Boden zu entziehen.“

Von Marco Seng